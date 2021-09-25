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Я гоняю по Москве. Путешествие по столице на машине: убитые дороги, парковочный террор и секретные места

Взять отпуск и посетить интересный город Москву — почему бы и нет

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Брусчатка Красной площади выглядит красиво, но поездки по ней не самые приятные

Брусчатка Красной площади выглядит красиво, но поездки по ней не самые приятные

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Продолжаем познавать различные уголки в нашей Новосибирской области и в целом по стране — а почему Москва-матушка не может стать «маршрутом выходного дня»? Ну не дня, а, например, уик-энда или недели. Авиабилеты сейчас, осенью, достаточно дешевы, гостиницу можно подобрать под любой бюджет, развлечения и рестораны — всё зависит от ваших желаний и возможностей. В столице бессчетное количество интересностей, и каждый сам выберет себе то, что хочет, я лишь представлю свои зарисовки об этом городе и расскажу о том, что лично мне было интересно увидеть.

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Сначала общие данные и цены. На начало октября авиаперелет в Москву туда–обратно стоит от 8 тысяч рублей, цена зависит от дня недели. А можно подобрать билеты и еще дешевле. Вариантов проживания в столице просто миллиард, от койко-места в хостеле за 500 рублей до дорогущих отелей за десятки тысяч рублей в сутки. Можно еще снять квартиру посуточно.

Скромный номер в отеле на Садовом кольце

Скромный номер в отеле на Садовом кольце

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Оптимальным вариантом мне представляются недорогие отели с номерами за 3–4 тысячи рублей в сутки. Вот, к примеру, этот 2-местный номер с большой кроватью и раскладным диваном стоит 4300 рублей. Место — отель «Маяк» на Садовом кольце недалеко от Тверской. И что немаловажно — собственная парковка бесплатно (я же ездил на машине).

Номер в районе Якиманка

Номер в районе Якиманка

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А это номер в «Халва Отель Полянка» за 2900 рублей, плюс своя парковка за 700 рублей. Место — ул. Большая Полянка, район Якиманка, внутри Садового кольца, 2 км до Кремля.

В Москве много круглосуточных магазинов

В Москве много круглосуточных магазинов

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Цены в супермаркетах такие же, о выборе баров и ресторанов даже говорить не приходится — и бюджетные, и дорогие — на любой вкус.

Мне нравится ездить за рулем

Мне нравится ездить за рулем

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По городу я путешествовал на автомобиле, за 3 дня намотал 300 км — просто потому, что я люблю водить и так больше и быстрее всё увидишь. Общественный транспорт, какой бы он ни был хороший — нет уж, увольте, медленно и нудно. На совсем короткие расстояния — пешие прогулки, средние расстояния — электросамокат.

Плохая дорога в центре

Плохая дорога в центре

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Ну а раз мы на машине, вот с дорожной инфраструктуры и начнем. Дороги в городе в целом хорошие, и почти нет откровенного хлама, но это миф — что все они идеальные. Встречается всякое в колеях и заплатках. Это, например, Подгорская набережная в 700 метрах от Кремля возле высотки на Котельнической: трещины, заплатки, неровный рельеф.

Не все улицы капитально отремонтированы

Не все улицы капитально отремонтированы

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На Кремлевской и Москворецкой набережных небольшая колея, кривые колодцы и некрасивые заплатки.

Больше подойдет провинциальному городу

Больше подойдет провинциальному городу

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А это убитая проезжая часть в Андроньевском проезде, рядом — Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, старейшее здание Москвы.

Замоскворечье менее ухожено

Замоскворечье менее ухожено

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Улицы в Замоскворечье, и вообще район Замоскворечье, производит впечатление чуть менее ухоженного места, нежели центральные районы по ту сторону Москвы-реки. Возможно, это зависит от главы района, того, как он справляется со своей работой.

Движение по участку Красной площади

Движение по участку Красной площади

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Но самая «зубодробилка» — брусчатка Красной площади, а на Красной площади до сих пор существует автомобильное движение — участок при выезде с ул. Ильинка мимо Храма Василия Блаженного.

Разметка для пешеходов

Разметка для пешеходов

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Для пешеходов на переходах — стрелки, показывающие, по какой стороне идти. Движение у нас правостороннее.

Крупнейшая Бусиновская развязка

Крупнейшая Бусиновская развязка

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Бусиновская развязка на МКАДе (северо-восток) — крупнейшая развязка Москвы, единственная 5-уровневая в России.

Мудреная схема развязки

Мудреная схема развязки

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Тут бессветофорное движение, максимальная высота сооружения — 28 метров, 18 съездов — проехать без навигатора не сможет, наверное, даже создатель развязки.

Живописный мост с красной аркой

Живописный мост с красной аркой

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Живописный мост (проспект Маршала Жукова) — несколько похожее на наш Бугринский мост вантовое сооружение, но, по ощущениям, менее масштабное.

Капсула со смотровой площадкой

Капсула со смотровой площадкой

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В центре арки подвешена вот такая капсула — это смотровая площадка, попадают туда на специальных подъемниках.

Таганская площадь со сложной схемой движения

Таганская площадь со сложной схемой движения

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Таганскую площадь называют одним из самых сложных мест в плане организации движения — мол, тут многие путаются.

Крайний правый ряд — только на разворот

Крайний правый ряд — только на разворот

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Здесь есть интересные решения: вот, к примеру, на фото ряд, который справа от моей машины, предназначен для разворота в обратном направлении. Для него загорается свой светофор, и машины из крайнего правого ряда разворачиваются прямо перед стоящими машинами основного направления.

Ленинградский проспект — самое широкое место

Ленинградский проспект — самое широкое место

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Ленинградский проспект — самая широкая улица Москвы, в этом месте около 120 метров. Пару слов о вождении местных жителей: тут почти никто не тупит, не считает ворон, как наши новосибирские водители. Загорелся зеленый — все дружно тронулись одновременно, а не дожидаются, пока машина впереди уедет на 100 метров. Трогаются все быстро, а не вразвалочку. Заранее перестраиваются, пропускают, если что. Зазевался — тебе напомнят сигналом, что ты тут не один, а еще миллионы людей. В общем, город не тормозит, а бодро едет.

Местные трамваи хороши

Местные трамваи хороши

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Красивые московские трамвайчики — к нам их спишут лет через 50?

Дизтопливо тут дешевле

Дизтопливо тут дешевле

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Да, о топливе: по городу я ездил на дизельном автомобиле, и это хорошо. Бензин тут дороже, чем в Новосибирске, а дизель, наоборот, дешевле. У нас на «Роснефти» 95-й бензин стоит 47.07 рубля, а у них — 50.80. Зато дизель у них по 49.70, а у нас — по 52.47.

Мойка перехода с шампунем

Мойка перехода с шампунем

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Тверскую и правда моют, вот тетенька чистит ступеньки перехода с шампунем — чистота, красота.

Платная стоянка недалеко от Тверской

Платная стоянка недалеко от Тверской

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В пределах Третьего транспортного кольца (да и дальше) весь город поделен на платные парковочные зоны. Внутри Садового кольца почти везде тариф 380 рублей в час. Хорошо хоть оплата поминутная, а если простоял меньше, чем заплатил, остаток средств вернется на твой лицевой счет в приложении «Московский паркинг». Я его скачал — удобно, просто. Только иногда, чтобы найти место в центре, надо сделать 3–4 круга по кварталу.

Двор-колодец на Тверской

Двор-колодец на Тверской

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Что ж, чего посмотреть в городе банального и небанального? Московские дворы-колодцы, такие более распространены в Санкт-Петербурге. Это когда двор окружен близко стоящими стенами зданий, обычно со всех 4-х сторон. Входы через арки. Это дворы знаменитого здания Саввинского подворья на Тверской.

Здание Саввинского подворья — памятник архитектуры

Здание Саввинского подворья — памятник архитектуры

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Здание — архитектурный памятник. Интересный факт: в 1939 году его передвинули на новый фундамент в глубину квартала. Даже жильцов не выселяли.

Дворик со слоником

Дворик со слоником

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А это двор-колодец со слоником на Никитском бульваре, сам двор большой, а стены не такие высокие.

Двор-колодец с <nobr class="_">3-мя</nobr> стенами

Двор-колодец с 3-мя стенами

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Двор-колодец может быть окружен и тремя стенами, как, например, этот в Климентовском переулке.

Старейшее здание Москвы

Старейшее здание Москвы

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Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря (Таганский район), который называют самым древним зданием Москвы. Его начали строить в начале XV века.

Памятная доска на храме

Памятная доска на храме

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Памятная доска сообщает нам, что художник Андрей Рублев был захоронен здесь в 1430 году. Та же Грановитая палата в Кремле начинала строиться в 1487 году.

Интерьеры храма суровы

Интерьеры храма суровы

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Внутри храма — суровая величественная красота и ощущение древности.

Старенькие ворота Новодевичьего кладбища

Старенькие ворота Новодевичьего кладбища

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Стоит посетить мемориальные кладбища Москвы, ведь здесь захоронены выдающиеся люди страны. Это скромный вход на самое престижное — Новодевичье.

Центральная аллея

Центральная аллея

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По кладбищу, как по парку, прогуливаются люди, они разглядывают захоронения — кого тут только нет: и ученые, и революционеры, и военные, и, конечно, артисты.

Захоронения Меньшова и Ланового

Захоронения Меньшова и Ланового

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На центральной аллее буквально за 3 года добавился целый ряд лучших советских актеров и режиссеров. Тут — Меньшов, Лановой.

Еще захоронения артистов

Еще захоронения артистов

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Далее в ряд Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Марк Захаров, Георгий Данелия, Олег Табаков. Все лучшие юмористы и комедиографы вместе.

Квартира Михаила Булгакова

Квартира Михаила Булгакова

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Музей Михаила Булгакова в коммунальной квартире на Большой Садовой улице, 10 — тут писатель жил в одной из комнат. Эта квартира воспета в «Мастере и Маргарите», посетить ее стоит 350 рублей.

Местный кот спит

Местный кот спит

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В квартире прописан настоящий живой кот огромных размеров. Сейчас котик спит и на посетителей не реагирует.

Велодорожки есть не везде

Велодорожки есть не везде

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Вновь дорожные зарисовки: велосипедизация Москвы сильно преувеличена. Да, велодорожки есть, но не везде. Это на Никитском бульваре откусили кусочек проезжей части, ширина позволяет.

Велосипедист едет по набережной

Велосипедист едет по набережной

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Где дорожек нет, велики шпарят по тротуарам и дорогам. Как говорит о них известный местный житель Артемий Лебедев, в Москве «велосипедисты настолько о..., что начали ездить в основном потоке машин. И не вдоль обочины, где их хотя бы теоретически ожидаешь, а прямо во втором или третьем ряду. И между рядами». И правда, вот велобайкер без каски мчится по Кремлевской набережной с узкими рядами. Мне, чтобы его объехать, нужно вклиниться в соседний ряд и тормознуть его. Ну выбери себе более безопасное место для катания, человек.

Пешеходная улица Школьная

Пешеходная улица Школьная

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Есть такая улица — Школьная. Просто взяли и сделали ее пешеходной. Гуляешь, как по бульвару.

Здание госуниверситета

Здание госуниверситета

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МГУ как МГУ — был день города и вокруг, на Воробьевых горах, парковку запретили, окаянные.

Вид на «Сити» через реку

Вид на «Сити» через реку

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Можно съездить в «Москва-Сити», посмотреть на высотки и забраться на одну из них — билет на смотровую площадку стоит 800–1500 рублей в зависимости от высоты. Но я бы лучше забрался на Останкинскую телебашню, в ресторан «Седьмое небо» — да вот сейчас он не работает.

У Кремля люди отдыхают

У Кремля люди отдыхают

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Вечером можно прогуляться по нарядной освещенной Москве на электросамокате — это удобней, чем пешком, поскольку видишь больше, не устаешь, в любой момент можешь остановиться и рассмотреть подробнее. На Красной площади народ расслабленно сидит на брусчатке и газонах.

Тусовка на Патриарших прудах

Тусовка на Патриарших прудах

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На Патриарших прудах тишина, какое-то оживление только возле одного места. Видимо, власти навели порядок после жалоб местных на шум и безобразия.

Историческое и советское безликое

Историческое и советское безликое

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Исторические дома Москвы соседствуют с безликими советскими постройками. Эта 6-этажка с уродливыми балконами прямо на Патриарших.

Советский дом в центре

Советский дом в центре

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Страшненький дом на 1-й Тверской-Ямской, подсветка его не спасает.

Советская многоэтажка с подсветкой

Советская многоэтажка с подсветкой

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Огромную многоэтажку воткнули на исторической улице Большая Полянка. Но тоже подсветили — вообще в городе подсветка есть у значительного количества зданий.

Переулки Остоженки

Переулки Остоженки

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Обязательно нужно съездить на улицу Остоженку с ее переулочками. Райское местечко, застроенное невысокими особняками, улица считается одним из самых дорогих мест Москвы.

Красивые уютные дворы

Красивые уютные дворы

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Чистота, тишина, тихие дворики. Будто совсем другой европейский мир. Прикуплю потом здесь квартирку.

Табличка предупреждения

Табличка предупреждения

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В городе много зданий с арками — именно на арках появились таблички «Берегись автомобиля», предупреждающие о выскакивающих из арок машинах. А потом вышел фильм с таким названием.

Тут ездит Путин

Тут ездит Путин

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Москва, Кремль, к Путину. Служебный въезд через Боровицкую башню — именно тут Путин ездит на работу.

Высотка на Котельнической

Высотка на Котельнической

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В городе много музеев-квартир выдающихся личностей, давайте отправимся в один из них — музей-квартиру балерины Галины Улановой в сталинской высотке на Котельнической, заодно посмотрим и на сам знаменитый дом. Билет — 300 рублей.

Памятные доски на доме

Памятные доски на доме

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Весь дом увешан памятными досками — Уланова, Зыкина, Лучко, Вознесенский. Нынешние жильцы живут, как в музее.

Гостиная квартиры Улановой

Гостиная квартиры Улановой

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4-комнатная квартира Улановой на 6-м этаже центральной высотной части с видом на Кремль, она сохранилась в оригинальном, можно сказать, советском состоянии. Балерина умерла в 1998 году, но интерьер и вещи тут еще со времен СССР.

Старая мебель и подарки

Старая мебель и подарки

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Старая мебель, которую Уланова перевезла из квартиры родителей в Санкт-Петербурге. Множество подарков: различные статуэтки, фарфоровая посуда.

Аудиосистема Marantz

Аудиосистема Marantz

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Аудиотехника из 90-х американской компании Marantz — видимо, Галина Уланова любила хороший звук.

Афиши и личные вещи

Афиши и личные вещи

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В отдельной комнате собраны афиши, личные вещи, балетные пачки.

Кабинет с книжными шкафами

Кабинет с книжными шкафами

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А это кабинет-библиотека, тут очень много изданий, конечно, о балете.

Спальня Галины Улановой

Спальня Галины Улановой

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Вообще, квартира достаточно скромная, вот маленькая кровать балерины вдоль стеночки. Никаких огромных двуспальных сооружений.

Большая прихожая

Большая прихожая

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Квартира эта имеет площадь 140 кв. м, но кажется, что она меньше. Кухонька совсем маленькая, квадратов 11, вот разве что гостиная хороша — 36 квадратов. Сейчас стоимость таких квартир в высотке на Котельнической, по данным ЦИАН, может доходить до 200 млн рублей.

Парадный вестибюль высотной части

Парадный вестибюль высотной части

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Люди стремятся жить в этом историческом доме, поэтому и цены на квартиры такие завышенные — от 20 млн за однушку. Хотя говорят, что жилье не такое уж и качественное: хорошая слышимость, сквозняки и даже тараканы.

На балконах лепят стеклопакеты

На балконах лепят стеклопакеты

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Сам дом, конечно, величественен и шикарен. Наружные фасады не испорчены разномастными окнами и застекленными балконами, а вот с внутренней стороны некоторые жильцы все-таки лепят стеклопакеты. «Расстрелять», — сказал бы идеологический автор высотки, товарищ Сталин.

Гаражный комплекс во дворе

Гаражный комплекс во дворе

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Во дворе — гаражный комплекс, на крыше которого оборудованы спортивные площадки. В 50-е годы иметь квартиру в центре Москвы с собственным гаражом было просто невероятно. Тема гаража стала актуальной и сейчас, когда с парковкой большие проблемы.

В столице есть свой диалект

В столице есть свой диалект

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор мест

Еще зарисовка, о русском языке. В Москве люди говорят на московском языке. Это такой выпендрежный язык (вариант русского) с подчеркнуто-растянутыми «а», с резкими свистящими, с выкидыванием гласных букв из слов. Передается моментально воздушно-капельным путем всем приезжим как признак истинного москвича. Впрочем, есть и люди, которые говорят на чистом русском, как в Новосибирске или Санкт-Петербурге, кстати, читайте в ближайшее время материал об эталонности русского языка в Новосибирске.

Вид из высотки на Кремль

Вид из высотки на Кремль

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Вот такая она Москва-матушка, столица всея Руси. На этом наша поездка по городу заканчивается, а мы думаем над новыми маршрутами. До новых встреч!

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