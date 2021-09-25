Я гоняю по Москве. Путешествие по столице на машине: убитые дороги, парковочный террор и секретные места

Продолжаем познавать различные уголки в нашей Новосибирской области и в целом по стране — а почему Москва-матушка не может стать «маршрутом выходного дня»? Ну не дня, а, например, уик-энда или недели. Авиабилеты сейчас, осенью, достаточно дешевы, гостиницу можно подобрать под любой бюджет, развлечения и рестораны — всё зависит от ваших желаний и возможностей. В столице бессчетное количество интересностей, и каждый сам выберет себе то, что хочет, я лишь представлю свои зарисовки об этом городе и расскажу о том, что лично мне было интересно увидеть.
Сначала общие данные и цены. На начало октября авиаперелет в Москву туда–обратно стоит от 8 тысяч рублей, цена зависит от дня недели. А можно подобрать билеты и еще дешевле. Вариантов проживания в столице просто миллиард, от койко-места в хостеле за 500 рублей до дорогущих отелей за десятки тысяч рублей в сутки. Можно еще снять квартиру посуточно.
Оптимальным вариантом мне представляются недорогие отели с номерами за
А это номер в «Халва Отель Полянка» за
Цены в супермаркетах такие же, о выборе баров и ресторанов даже говорить не приходится — и бюджетные, и дорогие — на любой вкус.
По городу я путешествовал на автомобиле, за 3 дня намотал 300 км — просто потому, что я люблю водить и так больше и быстрее всё увидишь. Общественный транспорт, какой бы он ни был хороший — нет уж, увольте, медленно и нудно. На совсем короткие расстояния — пешие прогулки, средние расстояния — электросамокат.
Ну а раз мы на машине, вот с дорожной инфраструктуры и начнем. Дороги в городе в целом хорошие, и почти нет откровенного хлама, но это миф — что все они идеальные. Встречается всякое в колеях и заплатках. Это, например, Подгорская набережная в 700 метрах от Кремля возле высотки на Котельнической: трещины, заплатки, неровный рельеф.
На Кремлевской и Москворецкой набережных небольшая колея, кривые колодцы и некрасивые заплатки.
А это убитая проезжая часть в Андроньевском проезде, рядом — Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, старейшее здание Москвы.
Улицы в Замоскворечье, и вообще район Замоскворечье, производит впечатление чуть менее ухоженного места, нежели центральные районы по ту сторону Москвы-реки. Возможно, это зависит от главы района, того, как он справляется со своей работой.
Но самая «зубодробилка» — брусчатка Красной площади, а на Красной площади до сих пор существует автомобильное движение — участок при выезде с ул. Ильинка мимо Храма Василия Блаженного.
Для пешеходов на переходах — стрелки, показывающие, по какой стороне идти. Движение у нас правостороннее.
Бусиновская развязка на МКАДе (северо-восток) — крупнейшая развязка Москвы, единственная
Тут бессветофорное движение, максимальная высота сооружения — 28 метров, 18 съездов — проехать без навигатора не сможет, наверное, даже создатель развязки.
Живописный мост (проспект Маршала Жукова) — несколько похожее на наш Бугринский мост вантовое сооружение, но, по ощущениям, менее масштабное.
В центре арки подвешена вот такая капсула — это смотровая площадка, попадают туда на специальных подъемниках.
Таганскую площадь называют одним из самых сложных мест в плане организации движения — мол, тут многие путаются.
Здесь есть интересные решения: вот, к примеру, на фото ряд, который справа от моей машины, предназначен для разворота в обратном направлении. Для него загорается свой светофор, и машины из крайнего правого ряда разворачиваются прямо перед стоящими машинами основного направления.
Ленинградский проспект — самая широкая улица Москвы, в этом месте около 120 метров. Пару слов о вождении местных жителей: тут почти никто не тупит, не считает ворон, как наши новосибирские водители. Загорелся зеленый — все дружно тронулись одновременно, а не дожидаются, пока машина впереди уедет на 100 метров. Трогаются все быстро, а не вразвалочку. Заранее перестраиваются, пропускают, если что. Зазевался — тебе напомнят сигналом, что ты тут не один, а еще миллионы людей. В общем, город не тормозит, а бодро едет.
Красивые московские трамвайчики — к нам их спишут лет через 50?
Да, о топливе: по городу я ездил на дизельном автомобиле, и это хорошо. Бензин тут дороже, чем в Новосибирске, а дизель, наоборот, дешевле. У нас на «Роснефти»
Тверскую и правда моют, вот тетенька чистит ступеньки перехода с шампунем — чистота, красота.
В пределах Третьего транспортного кольца (да и дальше) весь город поделен на платные парковочные зоны. Внутри Садового кольца почти везде тариф 380 рублей в час. Хорошо хоть оплата поминутная, а если простоял меньше, чем заплатил, остаток средств вернется на твой лицевой счет в приложении «Московский паркинг». Я его скачал — удобно, просто. Только иногда, чтобы найти место в центре, надо сделать
Что ж, чего посмотреть в городе банального и небанального? Московские дворы-колодцы, такие более распространены в Санкт-Петербурге. Это когда двор окружен близко стоящими стенами зданий, обычно со всех
Здание — архитектурный памятник. Интересный факт: в 1939 году его передвинули на новый фундамент в глубину квартала. Даже жильцов не выселяли.
А это двор-колодец со слоником на Никитском бульваре, сам двор большой, а стены не такие высокие.
Двор-колодец может быть окружен и тремя стенами, как, например, этот в Климентовском переулке.
Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря (Таганский район), который называют самым древним зданием Москвы. Его начали строить в начале XV века.
Памятная доска сообщает нам, что художник Андрей Рублев был захоронен здесь в 1430 году. Та же Грановитая палата в Кремле начинала строиться в 1487 году.
Внутри храма — суровая величественная красота и ощущение древности.
Стоит посетить мемориальные кладбища Москвы, ведь здесь захоронены выдающиеся люди страны. Это скромный вход на самое престижное — Новодевичье.
По кладбищу, как по парку, прогуливаются люди, они разглядывают захоронения — кого тут только нет: и ученые, и революционеры, и военные, и, конечно, артисты.
На центральной аллее буквально за 3 года добавился целый ряд лучших советских актеров и режиссеров. Тут — Меньшов, Лановой.
Далее в ряд Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Марк Захаров, Георгий Данелия, Олег Табаков. Все лучшие юмористы и комедиографы вместе.
Музей Михаила Булгакова в коммунальной квартире на Большой Садовой улице, 10 — тут писатель жил в одной из комнат. Эта квартира воспета в «Мастере и Маргарите», посетить ее стоит 350 рублей.
В квартире прописан настоящий живой кот огромных размеров. Сейчас котик спит и на посетителей не реагирует.
Вновь дорожные зарисовки: велосипедизация Москвы сильно преувеличена. Да, велодорожки есть, но не везде. Это на Никитском бульваре откусили кусочек проезжей части, ширина позволяет.
Где дорожек нет, велики шпарят по тротуарам и дорогам. Как говорит о них известный местный житель Артемий Лебедев, в Москве «велосипедисты настолько о..., что начали ездить в основном потоке машин. И не вдоль обочины, где их хотя бы теоретически ожидаешь, а прямо во втором или третьем ряду. И между рядами». И правда, вот велобайкер без каски мчится по Кремлевской набережной с узкими рядами. Мне, чтобы его объехать, нужно вклиниться в соседний ряд и тормознуть его. Ну выбери себе более безопасное место для катания, человек.
Есть такая улица — Школьная. Просто взяли и сделали ее пешеходной. Гуляешь, как по бульвару.
МГУ как МГУ — был день города и вокруг, на Воробьевых горах, парковку запретили, окаянные.
Можно съездить в «Москва-Сити», посмотреть на высотки и забраться на одну из них — билет на смотровую площадку стоит
Вечером можно прогуляться по нарядной освещенной Москве на электросамокате — это удобней, чем пешком, поскольку видишь больше, не устаешь, в любой момент можешь остановиться и рассмотреть подробнее. На Красной площади народ расслабленно сидит на брусчатке и газонах.
На Патриарших прудах тишина, какое-то оживление только возле одного места. Видимо, власти навели порядок после жалоб местных на шум и безобразия.
Исторические дома Москвы соседствуют с безликими советскими постройками. Эта
Страшненький дом на
Огромную многоэтажку воткнули на исторической улице Большая Полянка. Но тоже подсветили — вообще в городе подсветка есть у значительного количества зданий.
Обязательно нужно съездить на улицу Остоженку с ее переулочками. Райское местечко, застроенное невысокими особняками, улица считается одним из самых дорогих мест Москвы.
Чистота, тишина, тихие дворики. Будто совсем другой европейский мир. Прикуплю потом здесь квартирку.
В городе много зданий с арками — именно на арках появились таблички «Берегись автомобиля», предупреждающие о выскакивающих из арок машинах. А потом вышел фильм с таким названием.
Москва, Кремль, к Путину. Служебный въезд через Боровицкую башню — именно тут Путин ездит на работу.
В городе много музеев-квартир выдающихся личностей, давайте отправимся в один из них — музей-квартиру балерины Галины Улановой в сталинской высотке на Котельнической, заодно посмотрим и на сам знаменитый дом. Билет — 300 рублей.
Весь дом увешан памятными досками — Уланова, Зыкина, Лучко, Вознесенский. Нынешние жильцы живут, как в музее.
4-комнатная квартира Улановой на
Старая мебель, которую Уланова перевезла из квартиры родителей в Санкт-Петербурге. Множество подарков: различные статуэтки, фарфоровая посуда.
Аудиотехника из
В отдельной комнате собраны афиши, личные вещи, балетные пачки.
А это кабинет-библиотека, тут очень много изданий, конечно, о балете.
Вообще, квартира достаточно скромная, вот маленькая кровать балерины вдоль стеночки. Никаких огромных двуспальных сооружений.
Квартира эта имеет площадь 140 кв. м, но кажется, что она меньше. Кухонька совсем маленькая, квадратов 11, вот разве что гостиная хороша — 36 квадратов. Сейчас стоимость таких квартир в высотке на Котельнической, по данным ЦИАН, может доходить до 200 млн рублей.
Люди стремятся жить в этом историческом доме, поэтому и цены на квартиры такие завышенные — от 20 млн за однушку. Хотя говорят, что жилье не такое уж и качественное: хорошая слышимость, сквозняки и даже тараканы.
Сам дом, конечно, величественен и шикарен. Наружные фасады не испорчены разномастными окнами и застекленными балконами, а вот с внутренней стороны некоторые жильцы все-таки лепят стеклопакеты. «Расстрелять», — сказал бы идеологический автор высотки, товарищ Сталин.
Во дворе — гаражный комплекс, на крыше которого оборудованы спортивные площадки. В
Еще зарисовка, о русском языке. В Москве люди говорят на московском языке. Это такой выпендрежный язык (вариант русского) с подчеркнуто-растянутыми «а», с резкими свистящими, с выкидыванием гласных букв из слов. Передается моментально воздушно-капельным путем всем приезжим как признак истинного москвича. Впрочем, есть и люди, которые говорят на чистом русском, как в Новосибирске или Санкт-Петербурге, кстати, читайте в ближайшее время материал об эталонности русского языка в Новосибирске.
Вот такая она Москва-матушка, столица всея Руси. На этом наша поездка по городу заканчивается, а мы думаем над новыми маршрутами. До новых встреч!