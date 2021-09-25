Я гоняю по Москве. Путешествие по столице на машине: убитые дороги, парковочный террор и секретные места

Где дорожек нет, велики шпарят по тротуарам и дорогам. Как говорит о них известный местный житель Артемий Лебедев, в Москве «велосипедисты настолько о..., что начали ездить в основном потоке машин. И не вдоль обочины, где их хотя бы теоретически ожидаешь, а прямо во втором или третьем ряду. И между рядами». И правда, вот велобайкер без каски мчится по Кремлевской набережной с узкими рядами. Мне, чтобы его объехать, нужно вклиниться в соседний ряд и тормознуть его. Ну выбери себе более безопасное место для катания, человек.