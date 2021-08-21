Куда отправиться на выходных: репортаж из 500-летней деревни — с ГЭС, живописным водопадом и запрудой с лилиями

НГС побывал в глухой деревне в Новосибирской области с развалинами настоящей ГЭС
Новосибирская область не особо богата достопримечательностями, поэтому ценить приходится даже сравнительно молодые руины. Обозреватель НГС Стас Соколов потратил воскресенье на поездку к тому, что осталось от небольшой сельской электростанции в деревне Киик, и считает, что это хорошая идея для тура выходного дня. По пути вас ждут завораживающие пейзажи, возможность искупаться и пожарить шашлыки, а на месте — осколки ушедшего в никуда мира.
Киикская малая ГЭС расположена в Тогучинском районе в деревне Киик. Дорога туда довольно живописна, особенно сейчас, когда поля пшеницы налились золотом. Управиться легко за день, но путь неблизкий: 110 километров до самого Тогучина и еще больше 20 километров до конечного пункта. Навигатор, конечно, сам расскажет вам, сколько займет путь, но на всякий случай имейте в виду, что последний участок представляет собой сначала гравийку, а потом и вовсе просто колею в поле, ведущую куда-то в рощу невдалеке.
Если осмотр одних только советских развалин вас не устраивает, можете включить в программу посещение Карпысакского водопада (он по дороге, не придется даже делать крюк). Это довольно популярная зона отдыха. Помимо собственно водопада, здесь вас ждут довольно крупный пруд, где можно купаться или кататься на весельных лодках, многочисленные зоны с мангалами и даже небольшая гостиница. Временный въезд на худо-бедно облагороженную территорию стоит 250 рублей (или 400 на весь день). Цивилизация начинает пропадать после того, как вы минуете Тогучин. В какой-то момент дорога превращается в гравийку, а незадолго до села — и вовсе просто в колею, прокатанную в поле.
Село Киик в 2015 году отметило
Деревня довольно вольготно раскинулась вдоль реки Ини и выглядит частично не как единый населенный пункт, а как некое собрание хуторов, разделенных пустырями и зарослями. По пути к бывшей электростанции вас встретит здание не то магазина, не то почты, которое пустует уже многие годы. Перед зданием стоит работающий таксофон, который вполне востребован — сотовая связь здесь отсутствует.
Гидроэлектростанцию здесь построили в 1957 году, на волне массовой электрификации удаленных районов. В 1950-х годах в СССР действовала программа строительства так называемых малых ГЭС, которые не были включены в какую-то общую сеть, а снабжали электроэнергией окрестные деревни. Появление такой станции давало мощный толчок местной экономике и жизни вообще. Однако уже в 70-х ветер подул в другую сторону, и такие маленькие ГЭС были признаны неэффективными. В тренде было всё крупное и масштабное, а до дальних деревень можно и провода дотянуть.
Тем не менее ГЭС работала, ее мощность (0,78 МВт) позволяла обеспечивать электричеством несколько окрестных населенных пунктов, а в водохранилище, образованном плотиной, разводили рыбу и водоплавающую птицу.
Смерть ГЭС настала в 1973 году, когда из-за нерадивости сотрудников вода перелилась через плотину, разрушив затворы. Восстанавливать выведенную из строя станцию не стали, оборудование постепенно растащили, а здание ГЭС начало разрушаться. Сейчас к станции ведет то, что когда-то было, по всей видимости, улицей. На старых деревянных столбах до сих пор висят проржавевшие корпуса фонарей. Последний такой столб торчит уже откуда-то из наступающего на остатки села леса.
Внутри здание станции напоминает развалины храма какой-то исчезнувшей цивилизации. Потолок в машинном зале давным-давно то ли рухнул, то ли был разобран на дрова. В полу зияют отверстия, в которых когда-то стояли электрогенераторы. Повсюду навоз. Сюда, видимо, периодически загоняют коров, поэтому можно сказать, что здание ГЭС сейчас используется преимущественно как коровий туалет.
Через речку над остатками плотины перекинут пешеходный мост, с которого открывается пасторальный вид на запруду, где растут кувшинки и лилии. Переливаясь через плотину, вода падает с шумом на бетонные конструкции, образуя не столько водопад, сколько перекаты. Но при должном настроении всё это смотрится мило и в каком-то смысле даже экзотично.
В принципе, ГЭС можно было бы восстановить. Дешевая электроэнергия дала бы толчок местной экономике, а сама зона станции могла бы стать интересным туристическим объектом. В водохранилище перед плотиной можно было бы ловить рыбу, в окрестностях — поставить домики для туристов, которых местные фермеры кормили бы собственноручно изготовленными сыром и колбасами. В общем, идиллия.
Проблема в том, однако, что частное производство электроэнергии сопряжено в России с проблемами организационного характера, поскольку рынок этот жестко контролируют монополисты, которым вся эта мелочь только мешает. То есть поставить во дворе генератор вы, конечно, можете, а вот с продажей электричества соседям могут возникнуть сложности. Так что вкладывать деньги в эту сферу желающих пока немного. Поэтому здание бывшего генераторного зала зарастает бурьяном, а к самой станции приезжают только редкие туристы из Новосибирска с целью осмотра каких уж есть местных достопримечательностей.
Любителям красот родного края (и вообще поклонникам внутреннего туризма) можно порекомендовать также поездку в Камень-на-Оби. Здесь вас ждут красивые особняки начала XX века и милые деревянные домики с резьбой на окнах.