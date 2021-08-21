Куда отправиться на выходных: репортаж из 500-летней деревни — с ГЭС, живописным водопадом и запрудой с лилиями

Село Киик в 2015 году отметило 500-летие , но никаких особенных древностей вас тут не ждет. Дата эта условная, известно только, что до прихода русских здесь жили не то хакасы, не то какие-то еще местные народы. Впрочем, сегодня и советское наследие (точнее, то, что от него осталось) выглядит в Киике как памятники античности.



Деревня довольно вольготно раскинулась вдоль реки Ини и выглядит частично не как единый населенный пункт, а как некое собрание хуторов, разделенных пустырями и зарослями. По пути к бывшей электростанции вас встретит здание не то магазина, не то почты, которое пустует уже многие годы. Перед зданием стоит работающий таксофон, который вполне востребован — сотовая связь здесь отсутствует.

