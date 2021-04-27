Отпуск в пандемию: правила въезда в Хорватию в 2021 году

Хорватия — одна из немногих европейских стран, открытых сегодня для русских туристов. Рассказываем всё, что необходимо знать, если вы собрались туда улететь.

Как лететь

Чартерные рейсы в Загреб отправляются из Москвы один раз в неделю.

Виза

Для въезда в Хорватию требуется шенгенская виза, которую сейчас в консульских службах РФ не оформляют. Для въезда также подойдут действующие национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии.

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