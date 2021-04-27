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Отпуск в пандемию: правила въезда в Хорватию в 2021 году

Страна пускает туристов с апреля

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Привезете из отпуска впечатления и классные фотографии

Привезете из отпуска впечатления и классные фотографии

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Хорватия — одна из немногих европейских стран, открытых сегодня для русских туристов. Рассказываем всё, что необходимо знать, если вы собрались туда улететь.

Как лететь

Чартерные рейсы в Загреб отправляются из Москвы один раз в неделю.

Виза

Для въезда в Хорватию требуется шенгенская виза, которую сейчас в консульских службах РФ не оформляют. Для въезда также подойдут действующие национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии.

ПЦР-тест

Обязателен. Сделать его нужно не более чем за 48 часов до вылета. С 1 апреля можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу (но только тех тест-систем, что утверждены на уровне ЕС). На десятый день пребывания в Хорватии придется сдать еще один тест.

Справка о вакцинации

Желательна, тогда можно не сдавать тесты. Справку необходимо перевести на английский язык. Важное дополнение: въезд в страну на таких условиях может быть осуществлен через 14 дней после прививки. Государство признает любые вакцины от коронавируса. Документы действительны в течение 180 дней с момента выдачи. Детям до 7 лет справки не нужны.

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Въехать также можно, предоставив справку о перенесенном заболевании коронавирусом с указанным в документе подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении. Справка должна быть выдана не позднее чем за 11 дней до пересечения границы Хорватии.

Декларация о здоровье

При въезде в Хорватию необходимо заполнить специальную форму. Сделать это можно заблаговременно онлайн.

Страховка

На границе могут спросить страховку, так что лучше ее оформить заранее, стоить это будет примерно от 600 до 2500 рублей за семь дней пребывания в Хорватии.

Ограничения

С 1 апреля в Хорватии запрещено заниматься спортом в закрытом помещении. Всё еще действует масочный режим, в некоторых регионах маску придется носить даже на открытом воздухе.

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Хорватияпутешествиятуризмпандемия коронавируса
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