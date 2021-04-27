Отпуск в пандемию: правила въезда в Хорватию в 2021 году

Хорватия — одна из немногих европейских стран, открытых сегодня для русских туристов. Рассказываем всё, что необходимо знать, если вы собрались туда улететь.
Как лететь
Чартерные рейсы в Загреб отправляются из Москвы один раз в неделю.
Виза
Для въезда в Хорватию требуется шенгенская виза, которую сейчас в консульских службах РФ не оформляют. Для въезда также подойдут действующие национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии.
ПЦР-тест
Обязателен. Сделать его нужно не более чем за 48 часов до вылета. С
Справка о вакцинации
Желательна, тогда можно не сдавать тесты. Справку необходимо перевести на английский язык. Важное дополнение: въезд в страну на таких условиях может быть осуществлен через 14 дней после прививки. Государство признает любые вакцины от коронавируса. Документы действительны в течение 180 дней с момента выдачи. Детям до 7 лет справки не нужны.
СЮЖЕТ
Въехать также можно, предоставив справку о перенесенном заболевании коронавирусом с указанным в документе подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении. Справка должна быть выдана не позднее чем за 11 дней до пересечения границы Хорватии.
Декларация о здоровье
При въезде в Хорватию необходимо заполнить специальную форму. Сделать это можно заблаговременно онлайн.
Страховка
На границе могут спросить страховку, так что лучше ее оформить заранее, стоить это будет примерно от 600 до 2500 рублей за семь дней пребывания в Хорватии.
Ограничения
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