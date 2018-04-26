«Чудовищная цена человеческой ошибки»: как выглядит Чернобыльская АЭС сегодня

Новосибирец Андрей Шевченко побывал в Чернобыле, где 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. После аварии на Чернобыльской АЭС жителей окрестностей эвакуировали за 36 часов. Из-за опасности они не могли взять с собой ни личных вещей, ни домашних животных. В первые дни после взрыва умерли несколько десятков человек, в последующие годы последствия катастрофы привели к смерти нескольких тысяч.

Сейчас в «зоне отчуждения» — так называют тридцатикилометровую территорию вокруг места взрыва — время словно замерло. В опустевших садиках лежат разбросанные игрушки и покрывала, в домах брошены вещи. Города постепенно покрываются пылью и «сдаются» растущим, несмотря ни на что, деревьям. Там по-прежнему работают специалисты, ликвидирующие последствия аварии, а также приезжают туристы, чтобы своими глазами увидеть страну, которой больше нет. О том, как выглядит зона отчуждения сегодня, — в материале НГС.

