Мэрия не смогла найти подрядчика, чтобы перекрыть стихийную парковку у Госбанка — что будет с ней дальше

Власти планировали установить бордюр, чтобы машины не могли заезжать на тротуар Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Тротуар возле здания Сибирского главного управления ЦБ, на котором незаконно паркуются автомобили, оградят бордюрным камнем не раньше следующего года. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Возле здания на протяжении долгого времени парковались автомобили. Стихийная парковка появилась на тротуаре. В октябре власти решили бороться с проблемой — установили возле здания знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». По наблюдениям корреспондента НГС, водители не перестали парковаться на тротуаре, но делают это реже.

В мэрии корреспонденту НГС рассказывали, что планируют установить бордюрный камень со стороны Вокзальной магистрали, который помешает заезду автомобилей на тротуар. После этого власти уточнили, что пока подрядчика найти не удалось.

— МКУ «ДЭУ №1» проведены мероприятия по выбору подрядной организации на проведение работ по обустройству бортового камня, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок, в связи с чем, в настоящее время, проведение работ по обустройству бортового камня не представляется возможным.

В мэрии добавили, что установку бордюра перенесли на строительный сезон 2025 года.