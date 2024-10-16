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Дороги и транспорт Мэрия не смогла найти подрядчика, чтобы перекрыть стихийную парковку у Госбанка — что будет с ней дальше

Мэрия не смогла найти подрядчика, чтобы перекрыть стихийную парковку у Госбанка — что будет с ней дальше

В Новосибирске оградят тротуар рядом со зданием Госбанка

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24 комментария

Власти планировали установить бордюр, чтобы машины не могли заезжать на тротуар

Тротуар возле здания Сибирского главного управления ЦБ, на котором незаконно паркуются автомобили, оградят бордюрным камнем не раньше следующего года. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Возле здания на протяжении долгого времени парковались автомобили. Стихийная парковка появилась на тротуаре. В октябре власти решили бороться с проблемой — установили возле здания знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». По наблюдениям корреспондента НГС, водители не перестали парковаться на тротуаре, но делают это реже.

В мэрии корреспонденту НГС рассказывали, что планируют установить бордюрный камень со стороны Вокзальной магистрали, который помешает заезду автомобилей на тротуар. После этого власти уточнили, что пока подрядчика найти не удалось.

— МКУ «ДЭУ №1» проведены мероприятия по выбору подрядной организации на проведение работ по обустройству бортового камня, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок, в связи с чем, в настоящее время, проведение работ по обустройству бортового камня не представляется возможным.

В мэрии добавили, что установку бордюра перенесли на строительный сезон 2025 года.

Ранее НГС писал о том, что автохамы разозлили новосибирцев парковкой. Они оставляли машины на тротуарах и мешали пешеходам.

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Новосибирск Парковка Мэрия Автомобили Бордюр
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Комментарии
26
fin
46 минут
Зачем кого то искать? Запрещающий знаки установлены. Эвакуторы в городе есть. Работайте братья😂 это же чистый доход в казну и ни каких затрат. Через неделю проблема будет решена.
diver
38 минут
ГИБДД в этом городе есть? Почему с нарушениями ПДД должна мэрия бороться?
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