Машины на тротуарах и автобусных остановках — автохамы разозлили новосибирцев наглой парковкой

На текущей неделе в Новосибирске произошло множество похожих ситуаций, связанных с нарушением дорожных правил водителями. В этом обзоре мы собрали самых ярких «героев». Давайте погрузимся в захватывающий мир автохамов нашего города. Подробнее — в материале НГС.
Читательница НГС прислала в редакцию фотографию Lexus LX 450d с московскими номерами, водитель которого решил припарковаться на тротуаре улицы Ленина. С чем связано такое странное решение — сказать сложно.
Полис ОСАГО для автомобиля 2016 года выпуска был оформлен в Новосибирске в августе прошлого года. Доподлинно узнать, кому принадлежит этот автомобиль не удалось, но, по данным НГС, иномаркой владеет 34-летняя Надежда Викторовна С. В 2022 и 2023 годах в отношении женщины были открыты несколько исполнительных производств со стороны судебных приставов.
Еще одна необычная парковка была зафиксирована на одном из тротуаров города — точный адрес читатель НГС не назвал. Здесь водитель Lada Largus почему-то решил, что припарковать свою «ласточку» на тротуаре, где хотят люди, хорошая идея.
Автомобиль, выпущенный в 2021 году, принадлежит 47-летнему Денису Николаевичу И. — уроженцу города Павлодара в Казахстане. Зарегистрирована машина в Новосибирске.
Эта неделя выдалась очень активной для желающих парковаться на тротуарах. Вот еще один пример — водитель Hyundai Sonata. Не совсем понятно, почему автолюбитель выбрал именно такой метод парковки. Пишите в комментариях, если у вас есть ответ на этот вопрос.
Если говорить о самой машине, то она 2017 года выпуска. Её страхователем является 47-летний Михаил Владимирович К. В этом году автомобиль попал в ДТП, но за рулем, по данным НГС, находился некий 36-летний Иван Александрович Ф.
Странное решение во время парковки выбрал и водитель синей Honda. Автолюбитель перегородил пешеходам переход с тротуара во двор дома, вынуждая людей обходить авто по траве и щебню.
— В рубрику мастеров парковки, — написал читатель НГС.
Кому принадлежит этот яркий автомобиль, корреспонденту редакции узнать не удалось.
В сегодняшней подборке автохамов все «герои» мешают пешеходам, но есть и те, кто мешает водителям общественного транспорта. Читательница НГС рассказала, что в микрорайоне «Родники» автомобили регулярно паркуются на автобусной остановке Гребенщикова.
— Творится беспредел. Перегораживают людям проход к автобусу. Это уже дико достало, — написала сибирячка.
Некоторые хитрецы снимают номера, но не все. В объектив сибирячки попал Volkswagen Polo 2017 года выпуска, который, совершенно не стесняясь, припарковался на остановке. Чем именно ему так понравилась эта локация — остается загадкой.
Автомобиль принадлежит 33-летнему Владиславу Андреевичу Г. Найти подробную информацию о мужчине не удалось.
Ранее НГС писал о том, как новосибирскую чиновницу из Минприроды записали в автохамы.