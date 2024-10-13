Машины на тротуарах и автобусных остановках — автохамы разозлили новосибирцев наглой парковкой

Новосибирские автомобилисты массово путают тротуары с парковочными местами Источник: читатели НГС











На текущей неделе в Новосибирске произошло множество похожих ситуаций, связанных с нарушением дорожных правил водителями. В этом обзоре мы собрали самых ярких «героев». Давайте погрузимся в захватывающий мир автохамов нашего города. Подробнее — в материале НГС.

Читательница НГС прислала в редакцию фотографию Lexus LX 450d с московскими номерами, водитель которого решил припарковаться на тротуаре улицы Ленина. С чем связано такое странное решение — сказать сложно.

Нужно отдать должное водителю — немного места для прохода пешеходов он всё же оставил Источник: читательница НГС











Полис ОСАГО для автомобиля 2016 года выпуска был оформлен в Новосибирске в августе прошлого года. Доподлинно узнать, кому принадлежит этот автомобиль не удалось, но, по данным НГС, иномаркой владеет 34-летняя Надежда Викторовна С. В 2022 и 2023 годах в отношении женщины были открыты несколько исполнительных производств со стороны судебных приставов.

Еще одна необычная парковка была зафиксирована на одном из тротуаров города — точный адрес читатель НГС не назвал. Здесь водитель Lada Largus почему-то решил, что припарковать свою «ласточку» на тротуаре, где хотят люди, хорошая идея.

Владелец автомобиля — уроженец Павлодара Источник: читатель НГС











Автомобиль, выпущенный в 2021 году, принадлежит 47-летнему Денису Николаевичу И. — уроженцу города Павлодара в Казахстане. Зарегистрирована машина в Новосибирске.

Эта неделя выдалась очень активной для желающих парковаться на тротуарах. Вот еще один пример — водитель Hyundai Sonata. Не совсем понятно, почему автолюбитель выбрал именно такой метод парковки. Пишите в комментариях, если у вас есть ответ на этот вопрос.

Судя по всему, других мест для парковки мужчина не нашёл, он решил поступить оригинально Источник: читатель НГС











Если говорить о самой машине, то она 2017 года выпуска. Её страхователем является 47-летний Михаил Владимирович К. В этом году автомобиль попал в ДТП, но за рулем, по данным НГС, находился некий 36-летний Иван Александрович Ф.

Странное решение во время парковки выбрал и водитель синей Honda. Автолюбитель перегородил пешеходам переход с тротуара во двор дома, вынуждая людей обходить авто по траве и щебню.

— В рубрику мастеров парковки, — написал читатель НГС.

Автолюбитель, когда парковался, явно не думал о пешеходах Источник: читатель НГС











Кому принадлежит этот яркий автомобиль, корреспонденту редакции узнать не удалось.

В сегодняшней подборке автохамов все «герои» мешают пешеходам, но есть и те, кто мешает водителям общественного транспорта. Читательница НГС рассказала, что в микрорайоне «Родники» автомобили регулярно паркуются на автобусной остановке Гребенщикова.

— Творится беспредел. Перегораживают людям проход к автобусу. Это уже дико достало, — написала сибирячка.

Возможно, владелец иномарки тоже хочет перевозить пассажиров Источник: читательница НГС











Некоторые хитрецы снимают номера, но не все. В объектив сибирячки попал Volkswagen Polo 2017 года выпуска, который, совершенно не стесняясь, припарковался на остановке. Чем именно ему так понравилась эта локация — остается загадкой.

Автомобиль принадлежит 33-летнему Владиславу Андреевичу Г. Найти подробную информацию о мужчине не удалось.