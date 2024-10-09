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Запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка

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Дороги и транспорт В Новосибирске запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка — у здания установили знаки

В Новосибирске запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка — у здания установили знаки

В Новосибирске запретили парковаться у управления Центробанка

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8 комментариев

Несмотря на знак, машины по-прежнему спокойно паркуются возле здания

В Новосибирске возле здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ, где образовалась стихийная парковка, установили дорожные знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». Их заметили 9 октября.

— Около здания поставили знаки, запрещающие парковку, со стороны Вокзальной магистрали. Халява кончилась, — написал в редакцию читатель НГС.

Корреспондент НГС лично убедился, что знаки действительно установлены — два «Движение запрещено» и еще два — «Пешеходная зона».

Знак «Пешеходная зона» сигнализирует автомобилистам, что на машине сюда заезжать нельзя

Как объяснил редакции руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, теперь у ГАИ есть основания, чтобы штрафовать и даже эвакуировать автомобили, припаркованные в этой зоне.

— У ГАИ сейчас появляются реальные рычаги, чтобы эвакуировать транспорт, который там парковался фактически на тротуаре. Теперь это уже считается пешеходной зоной, — сказал Вячеслав Ашурков.

Тем не менее, как видно на фотографиях, автомобили по-прежнему продолжают парковаться возле здания, невзирая на запрещающие знаки. НГС отправил запросы в Госавтоинспекцию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее в мэрии Новосибирска заявляли НГС, что для решения проблемы со стихийной парковкой администрация обратилась в ГАИ с просьбой организовать периодический контроль за соблюдением ПДД в этом районе. Кроме того, власти отметили, что рассматривают возможность установки бордюра со стороны Вокзальной магистрали, который помешает заезду машин на тротуар.

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Комментарии
8
Гость
38 минут
Какая ГАИ?
Гость
35 минут
Только бетонные блоки смогут остановить новосибирских автолюбителей
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