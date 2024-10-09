В Новосибирске запретили оставлять машины на скандальной парковке у Госбанка — у здания установили знаки

Несмотря на знак, машины по-прежнему спокойно паркуются возле здания Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











В Новосибирске возле здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ, где образовалась стихийная парковка, установили дорожные знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». Их заметили 9 октября.

— Около здания поставили знаки, запрещающие парковку, со стороны Вокзальной магистрали. Халява кончилась, — написал в редакцию читатель НГС.

Корреспондент НГС лично убедился, что знаки действительно установлены — два «Движение запрещено» и еще два — «Пешеходная зона».

Знак «Пешеходная зона» сигнализирует автомобилистам, что на машине сюда заезжать нельзя Источник: Егор Сафронов / NGS.R











Как объяснил редакции руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, теперь у ГАИ есть основания, чтобы штрафовать и даже эвакуировать автомобили, припаркованные в этой зоне.

— У ГАИ сейчас появляются реальные рычаги, чтобы эвакуировать транспорт, который там парковался фактически на тротуаре. Теперь это уже считается пешеходной зоной, — сказал Вячеслав Ашурков.

Тем не менее, как видно на фотографиях, автомобили по-прежнему продолжают парковаться возле здания, невзирая на запрещающие знаки. НГС отправил запросы в Госавтоинспекцию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.