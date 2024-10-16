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Дороги и транспорт Сотни машин и грустные пешеходы: показываем 15 фото транспортного коллапса в Новосибирске

Сотни машин и грустные пешеходы: показываем 15 фото транспортного коллапса в Новосибирске

Утром на Димитровском мосту в Новосибирске собралась длинная пробка

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52 комментария

На дороге перекрыли одну полосу

Утром 16 октября на Димитровском мосту и подъездах к нему собралась огромная пробка. Это произошло из-за того, что сегодня ночью перекрыли еще одну полосу в сторону правого берега. Водители пишут гневные комментарии, а пешеходы толпами идут через мост, чтобы сэкономить время.

На мосту сегодня утром побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит место транспортного коллапса.

Движение по крайней левой полосе перекрыли на два дня, до 00:00 18 сентября

Пробки на мосту и подъездах к нему начались с раннего утра

Движение затруднено в сторону правого берега

— Выезжаешь из дома и сразу попадаешь в пробку, — написал читатель, который живет в ЖК «Ясный берег»

Сейчас дорогу на мосту готовят к зиме

На дороге укладывают асфальтобетонное покрытие

После окончания ремонта власти обещают открыть полноценное движение по мосту

А пока новосибирским водителям приходится смириться с тем, что добраться в пункт назначения вовремя вряд ли получится

А пассажирам приходится долго ждать свой автобус или маршрутку, потому что общественному транспорту тоже приходится непросто

Некоторые горожане решили этим утром идти через мост пешком — так быстрее

Пробка есть не только на самом мосту, но и на подъездах к нему

— И это еще снег не выпал, — написал пользователь 2ГИС, попавший в пробку

— Я тут, видимо, до старости. Ищу жену, еду в 16 автобусе, — пишет другой сибиряк

Остается только пожелать новосибирцам сил и терпения

НГС рассказывает в онлайн-трансляции, что происходит в Новосибирске из-за перекрытия полосы на Димитровском мосту.

Накануне, 15 октября, в мэрии сообщили, что строительную готовность ремонта закрытой полосы Димитровского моста оценивают в 14%. Для работ на объекте могут найти нового подрядчика.

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Пробка Димитровский мост Ремонт дорог Новосибирск
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Комментарии
56
Smykson
52 минуты
"....— Выезжаешь из дома и сразу попадаешь в пробку, — написал читатель.." - один человек - одна машина. "Часть команды - часть корабля"...
Светлана В-ва
1 час
конченый город. Кроме размера количества пригнанного населения на 3 город здесь нет ничего.
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