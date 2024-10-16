Дороги и транспорт Сотни машин и грустные пешеходы: показываем 15 фото транспортного коллапса в Новосибирске
Сотни машин и грустные пешеходы: показываем 15 фото транспортного коллапса в Новосибирске
Утром на Димитровском мосту в Новосибирске собралась длинная пробка
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Утром 16 октября на Димитровском мосту и подъездах к нему собралась огромная пробка. Это произошло из-за того, что сегодня ночью перекрыли еще одну полосу в сторону правого берега. Водители пишут гневные комментарии, а пешеходы толпами идут через мост, чтобы сэкономить время.
На мосту сегодня утром побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит место транспортного коллапса.