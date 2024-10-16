Сотни машин и грустные пешеходы: показываем 15 фото транспортного коллапса в Новосибирске

На дороге перекрыли одну полосу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 16 октября на Димитровском мосту и подъездах к нему собралась огромная пробка. Это произошло из-за того, что сегодня ночью перекрыли еще одну полосу в сторону правого берега. Водители пишут гневные комментарии, а пешеходы толпами идут через мост, чтобы сэкономить время.

На мосту сегодня утром побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит место транспортного коллапса.

Движение по крайней левой полосе перекрыли на два дня, до 00:00 18 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пробки на мосту и подъездах к нему начались с раннего утра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Движение затруднено в сторону правого берега Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Выезжаешь из дома и сразу попадаешь в пробку, — написал читатель, который живет в ЖК «Ясный берег» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас дорогу на мосту готовят к зиме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На дороге укладывают асфальтобетонное покрытие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После окончания ремонта власти обещают открыть полноценное движение по мосту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А пока новосибирским водителям приходится смириться с тем, что добраться в пункт назначения вовремя вряд ли получится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А пассажирам приходится долго ждать свой автобус или маршрутку, потому что общественному транспорту тоже приходится непросто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые горожане решили этим утром идти через мост пешком — так быстрее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пробка есть не только на самом мосту, но и на подъездах к нему Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— И это еще снег не выпал, — написал пользователь 2ГИС, попавший в пробку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Я тут, видимо, до старости. Ищу жену, еду в 16 автобусе, — пишет другой сибиряк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Остается только пожелать новосибирцам сил и терпения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС рассказывает в онлайн-трансляции, что происходит в Новосибирске из-за перекрытия полосы на Димитровском мосту.