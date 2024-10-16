«Шесть километров за два часа»: на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу — люди не могут сесть в автобусы (онлайн)

— В 07:15 утра я мог сесть в автобус № 96 на площади Станиславского, но спасибо НГС, что заранее предупредили о закрытии второй полосы на мосту. Как итог, поехав на метро, я добрался до «Красного факела» за 40 минут. При этом я продолжаю следить на карте за тем самым автобусом № 96. Он еще едет. Уже ровно два часа, как он едет с площади Станиславского, сейчас он как раз подъезжает к остановке «Театр „Красный факел“». Жесть! Шесть километров за два часа!!!! — не может поверить глазам читатель НГС.