«Шесть километров за два часа»: на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу — люди не могут сесть в автобусы (онлайн)

В Новосибирске перекрыли еще одну полосу Димитровского моста для ремонта. Теперь для проезда машин осталась лишь одна. Это вызвало коллапс на дорогах левобережья. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.
— В 07:15 утра я мог сесть в автобус № 96 на площади Станиславского, но спасибо НГС, что заранее предупредили о закрытии второй полосы на мосту. Как итог, поехав на метро, я добрался до «Красного факела» за 40 минут. При этом я продолжаю следить на карте за тем самым автобусом № 96. Он еще едет. Уже ровно два часа, как он едет с площади Станиславского, сейчас он как раз подъезжает к остановке «Театр „Красный факел“». Жесть! Шесть километров за два часа!!!! — не может поверить глазам читатель НГС.
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И еще мнения читателей НГС о сложившейся ситуации:
— У каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество, — уверен новосибирец.
— Самое печальное, что становится только хуже. Из года в год. Может, кто-то и пересел бы на общественный транспорт, но и его нет, — отметил пользователь.
— Действительно, город безвозвратно испорчен. Пробки в любое время суток, везде. Всё перерыто! А если зарыто, то как попало! Грязь, пыль! Вчера воняло гарью вечером, дышать нечем! И я вот совсем не понимаю управленцев города: они и их близкие и друзья тоже же здесь живут! — возмущена читательница НГС.
Гневных комментариев становится только больше. В это время ситуация на 09:30 на дорогах левобережья не улучшилась.
— В 06:55 села в маршрутку № 43 на Часовой. Сейчас 09:23, мы на улице Ветлужской! — возмущена читательница НГС.
— Это выезд с «Ясного берега». Выезжаешь из дома и сразу попадаешь в пробку, — отметил читатель НГС Павел.
На сколько перекрыли еще одну полосу Димитровского моста
По информации МКУ «Гормост», движение по крайней левой полосе Димитровского моста с левого на правый берег будет закрыто с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября.
И еще немного рассуждений водителей:
— Додуматься закрыть еще одну полосу на Димитровском, когда первую не открыли. Гении, — пишет с сарказмом Андрей.
— Пусть будет проклят этот несовершенный мир! — отметил Евгений.
— А мне на экзамен к 09:00. Кажись, можно не ехать, — рассуждает Олег.
— Это еще даже снег не выпал, — подчеркнул новосибирец.
Водители могли наслаждаться видом прекрасного рассвета.