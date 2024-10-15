Строительную готовность закрытой полосы Димитровского моста оценили на 14%

В Новосибирске строительную готовность ремонта закрытой полосы Димитровского моста оценили на 14%. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.
— Сейчас идет замена подрядчика. Новый подрядчик должен начать работу, — сообщил Валерий Жарков, начальник управления автодорог мэрии Новосибирска.
До 10 декабря подрядчик должен был отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года нужно починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары. Власти расторгли контракт с компанией «Дороги Сибири», которая начала ремонт на закрытой средней полосе в середине апреля.
Строительную готовность ремонта Октябрьского моста оценили на 70%.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту.