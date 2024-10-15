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На Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

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Дороги и транспорт Строительную готовность закрытой полосы Димитровского моста оценили на 14%

Строительную готовность закрытой полосы Димитровского моста оценили на 14%

При этом движение обещали открыть уже в декабре

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Ремонт моста идет с середины апреля и длится почти полгода

В Новосибирске строительную готовность ремонта закрытой полосы Димитровского моста оценили на 14%. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.

— Сейчас идет замена подрядчика. Новый подрядчик должен начать работу, — сообщил Валерий Жарков, начальник управления автодорог мэрии Новосибирска.

До 10 декабря подрядчик должен был отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года нужно починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары. Власти расторгли контракт с компанией «Дороги Сибири», которая начала ремонт на закрытой средней полосе в середине апреля.

Строительную готовность ремонта Октябрьского моста оценили на 70%.

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Сегодня стало известно, что в Новосибирске на два дня закроют движение по крайней левой полосе на Димитровском мосту.

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Димитровский мост Новосибирск Мост Мэрия Новосибирска Ремонт моста
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