Разобранные, без колес и поросшие травой: новосибирцы массово побросали машины — карта «подснежников»

Вот такое украшение улицы Бориса Богаткова Источник: читательница НГС











В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отправил подчиненных искать «подснежники» — брошенные владельцами машины во дворах и на дорогах. Они серьезно мешают зимой убирать улицы и парковки, а также в целом портят вид и жизнь местных жителей.

Читатели НГС решили помочь чиновникам в поисках и прислали в редакцию десятки сообщений о подобных машинах, чтобы помочь мэрии. Публикуем часть из них с фото. Кроме того, мы составили карту с металлическими «подснежниками».

Брошенных машин в городе немало! Источник: читатели НГС

На улице Спортивной, 3/1 4 машина стоит без движения 4 года Источник: читатель НГС











Машину уже начали разбирать Источник: читатель НГС











— Машина с номером А352ХА находится во дворе дома 27а по улице Новоуральской с июля месяца. Сейчас с нее сняты колеса, стекла, номер. Хозяин машины на требование убрать отвечаем матом. Помогите убрать, если это в ваших силах! — обратился в редакцию НГС местный житель.

Дорогие авто тоже не всегда могут избежать участи быть брошенными. Например, во дворе на Кропоткина белый лимузин стоит уже год — ранее НГС пытался выяснить подробности, связанные с этой машиной.

читатель НГС Источник: Бросают даже лимузины! У дома на Кропоткина, 118/6











— Вот такую прелесть нашла на Богаткова. Природа ее уже забирает, — отметила читательница НГС.

Машину бросили в районе дома по улице Бориса Богаткова, 256, она уже поросла травой Источник: читатель НГС

На улице Виктора Шевелева целых два подснежника Источник: читатель НГС











Около дома на Дуси Ковальчук, 89 несколько лет брошено авто Источник: читатель НГС











На улице Виктора Шевелёва, 18/1 стоит авто третий год Источник: читатель НГС











— Данная машина стоит на стоянке около шлагбаума ЖК «Марсель» по адресу: улица 2-Обская, 154. Машину вижу без движения с 2018 года, — прислал фото в редакцию читатель Владимир.

Около шлагбаума ЖК «Марсель» по адресу улица 2-Обская, 154 Источник: читатель НГС Владимир











У садика на улице Владимира Заровного, 30 Источник: читательница НГС











— Стоит второй год, постепенно ветшает, стекла битые, внутри болото. Стоит во дворе дома, Красный проспект, 153б, — прислал фото читатель НГС.

Стоит во дворе дома, Красный проспект, 153б, напротив второго подъезда Источник: читатель НГС











— Более 5 лет стоит полуразобранная «Газель» во дворе дома на улице Планировочная, 12. Писали в мэрию даже как-то, — пожаловался читатель НГС Алексей.

У дома на Планировочной, 13 Источник: читатель НГС Алексей











Возле дома, Ключ-Камышенское плато, 14/1, стоит несколько лет Источник: читатель НГС











Стоит на улице Большевистская, 131, поперек парковки Источник: читательница НГС











Брошенный автомобиль стоит с зимы на улице Золотодолинская, 3 Источник: читатель НГС











Уже год стоит разбитый автомобиль на проспекте Дзержинского, 28б Источник: читатель НГС Александр











УАЗ «Патриот» заметили на Гоголя, 195. Он стоит два года Источник: читатель НГС









