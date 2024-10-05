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Дороги и транспорт Разобранные, без колес и поросшие травой: новосибирцы массово побросали машины — карта «подснежников»

Разобранные, без колес и поросшие травой: новосибирцы массово побросали машины — карта «подснежников»

Они занимают и так дефицитные парковочные места

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1 комментарий

Вот такое украшение улицы Бориса Богаткова

В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отправил подчиненных искать «подснежники» — брошенные владельцами машины во дворах и на дорогах. Они серьезно мешают зимой убирать улицы и парковки, а также в целом портят вид и жизнь местных жителей.

Читатели НГС решили помочь чиновникам в поисках и прислали в редакцию десятки сообщений о подобных машинах, чтобы помочь мэрии. Публикуем часть из них с фото. Кроме того, мы составили карту с металлическими «подснежниками».

Брошенных машин в городе немало!

На улице Спортивной, 3/1 4 машина стоит без движения 4 года

Машину уже начали разбирать

— Машина с номером А352ХА находится во дворе дома 27а по улице Новоуральской с июля месяца. Сейчас с нее сняты колеса, стекла, номер. Хозяин машины на требование убрать отвечаем матом. Помогите убрать, если это в ваших силах! — обратился в редакцию НГС местный житель.

Дорогие авто тоже не всегда могут избежать участи быть брошенными. Например, во дворе на Кропоткина белый лимузин стоит уже год — ранее НГС пытался выяснить подробности, связанные с этой машиной.

читатель НГС

— Вот такую прелесть нашла на Богаткова. Природа ее уже забирает, — отметила читательница НГС.

Машину бросили в районе дома по улице Бориса Богаткова, 256, она уже поросла травой

На улице Виктора Шевелева целых два подснежника

Около дома на Дуси Ковальчук, 89 несколько лет брошено авто

На улице Виктора Шевелёва, 18/1 стоит авто третий год

— Данная машина стоит на стоянке около шлагбаума ЖК «Марсель» по адресу: улица 2-Обская, 154. Машину вижу без движения с 2018 года, — прислал фото в редакцию читатель Владимир.

Около шлагбаума ЖК «Марсель» по адресу улица 2-Обская, 154

У садика на улице Владимира Заровного, 30

— Стоит второй год, постепенно ветшает, стекла битые, внутри болото. Стоит во дворе дома, Красный проспект, 153б, — прислал фото читатель НГС.

Стоит во дворе дома, Красный проспект, 153б, напротив второго подъезда

— Более 5 лет стоит полуразобранная «Газель» во дворе дома на улице Планировочная, 12. Писали в мэрию даже как-то, — пожаловался читатель НГС Алексей.

У дома на Планировочной, 13

Возле дома, Ключ-Камышенское плато, 14/1, стоит несколько лет

Стоит на улице Большевистская, 131, поперек парковки

Брошенный автомобиль стоит с зимы на улице Золотодолинская, 3

Уже год стоит разбитый автомобиль на проспекте Дзержинского, 28б

УАЗ «Патриот» заметили на Гоголя, 195. Он стоит два года

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске на проезде бросили автомобиль за 18 миллионов — на чем зарабатывает его владелец.

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Комментарии
1
ruterist
2 минуты
за уазом выехал не трогатьь)))))
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