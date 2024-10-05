Разобранные, без колес и поросшие травой: новосибирцы массово побросали машины — карта «подснежников»

В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отправил подчиненных искать «подснежники» — брошенные владельцами машины во дворах и на дорогах. Они серьезно мешают зимой убирать улицы и парковки, а также в целом портят вид и жизнь местных жителей.
Читатели НГС решили помочь чиновникам в поисках и прислали в редакцию десятки сообщений о подобных машинах, чтобы помочь мэрии. Публикуем часть из них с фото. Кроме того, мы составили карту с металлическими «подснежниками».
— Машина с номером А352ХА находится во дворе дома 27а по улице Новоуральской с июля месяца. Сейчас с нее сняты колеса, стекла, номер. Хозяин машины на требование убрать отвечаем матом. Помогите убрать, если это в ваших силах! — обратился в редакцию НГС местный житель.
Дорогие авто тоже не всегда могут избежать участи быть брошенными. Например, во дворе на Кропоткина белый лимузин стоит уже год — ранее НГС пытался выяснить подробности, связанные с этой машиной.
— Вот такую прелесть нашла на Богаткова. Природа ее уже забирает, — отметила читательница НГС.
— Данная машина стоит на стоянке около шлагбаума ЖК «Марсель» по адресу: улица 2-Обская, 154. Машину вижу без движения с 2018 года, — прислал фото в редакцию читатель Владимир.
— Стоит второй год, постепенно ветшает, стекла битые, внутри болото. Стоит во дворе дома, Красный проспект, 153б, — прислал фото читатель НГС.
— Более 5 лет стоит полуразобранная «Газель» во дворе дома на улице Планировочная, 12. Писали в мэрию даже как-то, — пожаловался читатель НГС Алексей.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске на проезде бросили автомобиль за 18 миллионов — на чем зарабатывает его владелец.