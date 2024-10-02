«Газовщик» бросил крутой внедорожник у школы в Новосибирске — машина стоит уже два года

На правом берегу Новосибирска на парковке вдоль школы стоит брошенный внедорожник. Автомобиль, по словам читателя НГС, находится на одном месте уже два года.
Как рассказал читатель НГС, внедорожник УАЗ «Патриот» заметили на парковке вдоль школы №83 на перекрестке улиц Даурская и Гоголя.
— Два года без движения, — объяснил читатель.
По данным НГС, машина с госномером С856РТ154 в цвете амулет металлик зарегистрирована на 48-летнего Алексея И. Мужчина занимается газом, на момент публикации дозвониться до мужчины не удалось.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
Недавно новосибирцы заметили лимузин-«подснежник», машину начали разбирать.