Лимузин-«подснежник»: в новосибирском дворе на год застрял шикарный автомобиль — его начали разбирать

По словам читателя НГС, машина стоит на месте с прошлого лета Источник: читатель НГС











На правом берегу Новосибирска заметили брошенный лимузин. Как рассказал редакции читатель НГС, автомобиль находится на улице Кропоткина — по его словам, машина стоит с прошлого лета.

— Уже год стоит лимузин. Этим летом его начали разбирать и разбивать, — сообщил сибиряк.

Машина, как уточнил читатель НГС, находится в районе парковки около жилого дома на Кропоткина, 118/6. Лимузин стоит вдоль дороги — у него, по словам сибиряка, сняты зеркала и разбиты фары. Недавно автомобилю также повредили лобовое стекло.

Неизвестные повредили машине лобовое стекло Источник: читатель НГС











— Зимой просто сугроб на полдороги, — сказал сибиряк.