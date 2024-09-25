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Авто Лимузин-«подснежник»: в новосибирском дворе на год застрял шикарный автомобиль — его начали разбирать

Лимузин-«подснежник»: в новосибирском дворе на год застрял шикарный автомобиль — его начали разбирать

Его заметили рядом с жилым домом на Кропоткина

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21 комментарий

По словам читателя НГС, машина стоит на месте с прошлого лета

На правом берегу Новосибирска заметили брошенный лимузин. Как рассказал редакции читатель НГС, автомобиль находится на улице Кропоткина — по его словам, машина стоит с прошлого лета.

— Уже год стоит лимузин. Этим летом его начали разбирать и разбивать, — сообщил сибиряк.

Машина, как уточнил читатель НГС, находится в районе парковки около жилого дома на Кропоткина, 118/6. Лимузин стоит вдоль дороги — у него, по словам сибиряка, сняты зеркала и разбиты фары. Недавно автомобилю также повредили лобовое стекло.

Неизвестные повредили машине лобовое стекло

— Зимой просто сугроб на полдороги, — сказал сибиряк.

В конце сентября мэр Новосибирска призвал разобраться с брошенными машинами до первого снега. Он поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц.

Если вы знаете, где в Новосибирске стоят брошенные автомобиле, присылайте их фото с указанием мест НГС. Мы составим карту «подснежников».

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Комментарии
21
Тимофей Николаевич
32 минуты
Уже второй год стоит ! Задолбал . А эвакуировать его не могут , так как такой эвакуатор только один в городе у СПАСа . Займитесь уже этим делом , администрация !!
Виктор Владимирович
25 минут
"...где стоят автомобилЕ..." Грамотность зашкаливает.
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