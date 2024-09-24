«Наводите порядок»: мэр Новосибирска отправил чиновников искать «подснежники»

— Зима не за горами. Много брошенных автомобилей на территории города и при снегопадах они занимают большую площадь и зачастую несколько парковочных мест сразу. Мешают уборке, проезду техники и гражданам, поэтому на территории районов проведите инвентаризацию, обходы участков вместе с дорожными рабочими. Наводите порядок. Автомобиль, который стоит месяцами, отличить не сложно, — подчеркнул Максим Кудрявцев.