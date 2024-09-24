НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +4

6 м/c,

зап.

 747мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,92
EUR 103,22

Мэр Новосибирска отправил чиновников искать «подснежники»

Что интересного в стране
Изгои в переполненной школе
Золотой фонд домов Новосибирска
Что можно и нельзя делать с прахом
Цены на бензин в Новосибирске
Громкое дело банды вымогателей
Как сэкономить на аренде
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Наводите порядок»: мэр Новосибирска отправил чиновников искать «подснежники»

«Наводите порядок»: мэр Новосибирска отправил чиновников искать «подснежники»

Максим Кудрявцев призвал разобраться с брошенной техников до начала зимы

1 819
9 комментариев

Автохлам раздражает новосибирцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил главам районов со специалистами провести инспекцию улиц. Он призвал разобраться с брошенными автомобилями до первого снега.

— Зима не за горами. Много брошенных автомобилей на территории города и при снегопадах они занимают большую площадь и зачастую несколько парковочных мест сразу. Мешают уборке, проезду техники и гражданам, поэтому на территории районов проведите инвентаризацию, обходы участков вместе с дорожными рабочими. Наводите порядок. Автомобиль, который стоит месяцами, отличить не сложно, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Если вы знаете, где в Новосибирске стоят брошенные машины, присылайте их фото с указанием мест в редакцию. НГС составит карту «подснежников».

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В апреле в Новосибирске внедорожник Changan CS55PLUS на восемь часов бросили стоять посреди дороги на улице Ватутина.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
14314447
2 минуты
Верное решение, поддерживаю.
o191ku$
2 минуты
Проблемы дорожникам создают не брошенные авто, а вполне неадекваты на дорогих и не очень машинах. Которые считают себя умнее всех и которым поставить по правилам, через локоть.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

myakish,20

Денис,33

Оксана,31

Anton,43

Mir_vladi,41

Alexey,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление