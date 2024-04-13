Китайский внедорожник бросили посреди Ватутина на 8 часов: машину приходится объезжать через двойную сплошную

Автомобиль стоит около 2,5 миллиона рублей Источник: Стас Соколов











В Новосибирске внедорожник Changan CS55PLUS уже восемь часов стоит посреди дороги на улице Ватутина. На брошенный автомобиль обратил внимание журналист НГС Стас Сколов. По его словам, ни в салоне, ни рядом с машиной никого нет.

— Заметил эту машину, где-то в 11:10, потому что ее объезжали слева через двойную сплошную. Приглядевшись, понял, что там никого нет. Удивился, но поехал по своим делам. В половине четвертого ситуация не изменилась. Машина по-прежнему стояла на аварийках. И вставшие за ней, чтобы повернуть налево, машины вынуждены были или ловить просвет в потоке справа или злостно нарушать. Сейчас то же самое, — рассказал журналист.



Автомобиль зарегистрирован на Вячеслава В. Больше информации о владельце нет. По данным Auto.ru, цена на автомобиль начинается от 2 489 000 и доходит до 2 600 000 рублей. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за информацией по брошенному внедорожнику, но в инспекции не ответили сообщение корреспондента.