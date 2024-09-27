«Приходится играть в шахматы»: водитель проехался по ямам на Октябрьскому мосту — видео

Новосибирские автомобилисты устали от ремонта мостов Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











На Октябрьском мосту в Новосибирске образовались глубокие ямы. Они не устраивают автомобилистов, которые вынуждены, минуя их, выезжать на встречку или прижиматься к обочине. Об этом редакции НГС сообщил автомобилист Максим. В департаменте транспорта мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию.

— Мало того, что мост ремонтируют с двух сторон, так еще и ямы. В шахматы приходится играть. Левая полоса движения в направлении левого берега вся в ямах, — отметил мужчина и отправил видеозапись.

Машину подбрасывает на кочках и ямах Источник: читатель НГС

На видео заметно, что ямы, которые попадаются то слева, то справа от автомобиля. На каждой яме машину заметно сотрясает.

– Каждый раз приходится отруливать, выезжать на встречку, либо прижиматься к правому ряду, – заключил недовольный автомобилист.

На Октябрьском мосту ремонт вели три компании — ООО «СпецТрансСтрой», ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Среди них первый контракт на выполнение работ получило ООО «СпецТрансСтрой», но темпы работ подрядчика оказались неудовлетворительными, а прокуратура вынесла предостережение. С этой компанией мэрия расторгла контракт в конце августа 2024. Его включили в реестр недобросовестных подрядчиков.

Начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев сообщил корреспонденту НГС, что устранять повреждения подрядчик ООО «СК Дороги Сибири» планировал прошлой ночью, но дождь внёс свои коррективы.

– Сегодня в ночь подрядчик выйдет и отработает. Участок, имеющий повреждения, ещё не ремонтировали. Работы сейчас ведут на крайних правых полосах, – пояснил Иосиф Кодалаев.