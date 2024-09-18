«Выезжают в 4 ряда, маршрутки — на встречке»: пробки сковали улицы вблизи «Меги» — фото с места

Новосибирцы, живущие вблизи торгового центра «Мега», уже несколько недель попадают в глухие пробках. Жильцы комплекса «Черемушки» со двора и вовсе выезжают в четыре ряда.
Как рассказал читатель НГС, пробки образуются на улице Оловозаводской и ближайших проездах примерно со 2 сентября. Заторы появились из-за ремонта на участке от улицы Тюменской до улицы Мира. Также к перекрытию добавилось то, что сняли асфальт в сторону «Меги» после перекрестка улиц Аникина и Тюменской.
— Утром на улице Оловозаводской снова пробка. От ЖК «Черемушки» выезжают в четыре ряда. Маршрутки едут по встречке, — поделился читатель НГС.
По данным сервиса 2 ГИС, заторы образуются на улицах Тюменская, Аникина, Оловозадоская, Мира и Ватутина. На улице Оловозаводской сейчас идут ремонтные работы, начали их 2 сентября, завершат 19 сентября. Пользователи отмечают, что на этом участке сейчас длинные пробки.
— Выехал в 7, почти час качусь, даже до «Меги» не доехал, — пишет автомобилист.
— Дай бог к третьей паре попасть, — пишет местный житель.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу ситуации.
Пробки также часто собираются на Гусинобродском тракте в Новосибирске. Заторы появляются из-за ремонтных работ.