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Дороги и транспорт «Стоим два часа!»: пробка парализовала Гусинобродский тракт — там не могут завершить ремонт

«Стоим два часа!»: пробка парализовала Гусинобродский тракт — там не могут завершить ремонт

Затор образовался на проблемном участке в субботу

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3 комментария

Ввод после капитального ремонта запланирован на 2025 год

На Гусинобродском тракте в Новосибирске днём в субботу собралась пробка. На затор пожаловалась читательница НГС. По словам сибирячки, машины стоят в том месте, где проходят ремонтные работы.

— Тут реверсивное движение. Люди пока ждут чистят окна и гуляют. Я тоже думаю с собакеном выйти, а то он меня затоптать хочет. В сторону города не сильный затор, а вот из Новосибирска не уедешь, — жалуется собеседница.

Пользователи 2GIS также возмущены затором. Также есть сообщение о ДТП

— Ждите меня с первым лучом Солнца, я приду на пятый день с востока, — пишет Вероника из пробки.

— Очень жёсткая пробка, стоим два часа! Кто с детьми — лучше разворачивайтесь по возможности, — советует Екатерина в своём отзыве.

Протяжённость пробки трудно установить, но затруднения есть на участке в 5 километров

Пробки на участке образуются регулярно. В июне НГС в пресс-службе ТУАД Новосибирской области объяснили, дорожники ограничили проезд транспорта у села Гусиный Брод на период капитального ремонта путепровода. Сооружение находится недалеко от моста через реку Издревая и проходит над железнодорожными путями.

— Ограничение будет действовать в период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года, — сообщили в управлении. — Мост через Издревую ремонтировали в прошлые годы. Это — другой объект.

Во время ремонтных работ на объекте подрядчику предстоит осуществить замену гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды, ремонт промежуточных и береговых опор и другое. Сейчас на участке трассы проводят демонтаж мостового полотна и барьерного ограждения по правой половине проезжей части.

— Ввод после капремонта — 2025 год. На период капремонта будет ограничено движение транспорта: введён реверс и снижена скорость на период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года, — уточнили в управлении.

12 сентября мэр Новосибирска назвал причины одновременного ремонта двух мостов.


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Новосибирск Гусинобродский тракт Пробки Ремонт дорог
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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
14 сентября 2024, 15:59
Там ремонт уже 5 лет делают. , и все время на работах задействовано 1.5 землекопа и 1 лопата.
Гость
14 сентября 2024, 16:18
Досадно и обидно, до каких пор это безобразие будет продолжаться, ездим на дачу и всегда там два человека и то они стоят с палками на реверсе ,на работах самих ни одного человека нет, всё разбито раздолбано и брошена безобразие
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