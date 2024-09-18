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Дороги и транспорт Что еще кроме 20 трамваев: новосибирский Минтранс объяснил, как расширится парк общественного транспорта

Что еще кроме 20 трамваев: новосибирский Минтранс объяснил, как расширится парк общественного транспорта

До конца в года в сибирскую столицу должны поступить еще 49 троллейбусов

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14 комментариев

Деньги на модернизацию трамвайных вагонов — это субсидия из областного бюджета

В Новосибирске и Новосибирской области в этом и следующем году планируется большое обновление парка общественного транспорта. Об этом редакции НГС рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По информации Минтранса, в 2024 году Новосибирск получил субсидию из областного бюджета на модернизацию 20 трамвайных вагонов. До конца сентября планируется запустить первые три новых низкопольных трамвая модели Т811. Все 20 вагонов этой модели должны быть введены в эксплуатацию к концу года. В середине августа НГС писал о том, что эти 20 обновлённых трамваев из Минска модели Т701 уже привезены. В Минтрансе объяснили НГС, что это те же самые трамваи, несмотря на разные номера моделей — Т811 и Т701.

Отметим, что модернизация включает в себя восстановление трамвайных тележек с установкой новых кузовов. Все работы проводит российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь».

— Т701 сделан на основе Т811, просто кузов другой. Кузов берут от старого трамвая, в него добавляют всё от Т811 — на выходе получается Т701, — объяснили в министерстве.

Если говорить о троллейбусах, то в прошлом году на предприятие МКП «ГЭТ» прибыли 89 троллейбусов, с начала 2024 года поступило ещё 120 единиц. До конца года ожидается доставка ещё 49 троллейбусов.

Всего за 2023 и 2024 годы Новосибирск получит 258 троллейбусов

На сегодняшний день в Новосибирской области уже приобретены 2 автобуса для регулярных маршрутов: в Бердске и Искитиме. До конца года для этих двух городов планируется закупить еще 5 автобусов.

— В 2023 году на маршруты Новосибирской области поступило 206 автобусов различных классов, приобретенных на деньги специального казначейского кредита. Эти автобусы распределены между 32 муниципальными образованиями, — рассказали НГС в министерстве.

В Минтрансе добавили, что в проекте закона о бюджете на 2025–2027 годы предусмотрено выделение 22,6 миллиона рублей на обновление подвижного состава в 2025 году. В 2024 году также планируется выделить 1,5 миллиона рублей в качестве субсидии из областного бюджета для реализации этих мероприятий в Новосибирске.

Ранее НГС писал, что новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября.

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Новосибирск Новосибирская область Общественный транспорт Троллейбусы Трамваи
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Комментарии
15
Жаба Васильевна
18 сентября 2024, 13:57
А жизнь то налаживается?!
Гость
18 сентября 2024, 13:04
Что еще кроме 20 трамваев новосибирский Минтранс объяснил А новосибирские органы власти не хотят расторгнуть контракты с ресурсом, который дискредитирует русский язык?
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