Новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября — через какие остановки он будет ездить

С 1 октября запустят новый автобус до новосибирского аэропорта Толмачево. Он будет курсировать по маршруту от Станции Обь. Об этом НГС рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
— С 1 октября 2024 года начнет работу муниципальный маршрут сообщением «Обь — Толмачево». Маршрут позволит пассажирам аэропорта совершить пересадку на железнодорожный транспорт и добраться до вокзала «Новосибирск-Главный», — объяснили в министерстве.
Автобусы на новом маршруте будут курсировать под №4 – маршрут будет относиться к муниципальному транспорту города Обь. Схема движения будет выглядеть следующим образом:
В прямом направлении: Станция Обь – 2-я Северная – Переезд – Октябрьская – Рынок Обской – Путепровод – Аэропорт;
В обратном направлении: Аэропорт – Путепровод – Рынок Обской – Октябрьская – Переезд – Станция Обь.
Ранее НГС писал об автобусах-призраках, которые новосибирцы ждут часами.