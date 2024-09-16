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Дороги и транспорт Новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября — через какие остановки он будет ездить

Новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября — через какие остановки он будет ездить

Автобусы будут ездить по маршруту №4

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13 комментариев

Маршрут начнёт работать с 1 октября

С 1 октября запустят новый автобус до новосибирского аэропорта Толмачево. Он будет курсировать по маршруту от Станции Обь. Об этом НГС рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— С 1 октября 2024 года начнет работу муниципальный маршрут сообщением «Обь — Толмачево». Маршрут позволит пассажирам аэропорта совершить пересадку на железнодорожный транспорт и добраться до вокзала «Новосибирск-Главный», — объяснили в министерстве.

Автобусы на новом маршруте будут курсировать под №4 – маршрут будет относиться к муниципальному транспорту города Обь. Схема движения будет выглядеть следующим образом:

В прямом направлении: Станция Обь – 2-я Северная – Переезд – Октябрьская – Рынок Обской – Путепровод – Аэропорт;

В обратном направлении: Аэропорт – Путепровод – Рынок Обской – Октябрьская – Переезд – Станция Обь.

Ранее НГС писал об автобусах-призраках, которые новосибирцы ждут часами.

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Комментарии
13
Красивая.
16 сентября 2024, 16:42
"Новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября2(с) Ну да.Стоиш такой на остановке.Дождался автобуса "новосиб-толмачево" и .... уехал на нем (НЕ по ошибки) в Мариуполь или военкомат.
Гость
16 сентября 2024, 16:36
нафиг эти автобусы!!! давайте электричку!!!
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