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Дороги и транспорт Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые стильные трамваи

Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые стильные трамваи

В этом году модернизируют 20 вагонов

2 713
23 комментария

Такие трамваи скоро будут курсировать по Новосибирску

Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые трамваи. В этом году на совместном российско-белорусском предприятии модернизируют 20 вагонов.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, новые трамваи будут курсировать в правобережной части Новосибирска, в приоритетном порядке заменят транспорт на маршруте № 13 «Гусинобродское шоссе — ул. Писарева».

Внутри трамваев установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются, отмечают в администрации, сотрудников перераспределят на другие маршруты.

До конца года в городе должно появиться 20 таких вагонов

В новом транспорте также появится кондиционер и камеры видеонаблюдения. Модель полунизкопольная, благодаря этому пассажиры легко будут заходить и выходить из общественного транспорта.

Недавно кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять новыми с валидаторами, они остались без работы. По их словам, руководство просит уволиться по собственному желанию. Некоторых переводят в контролеры, другие идут работать в трамвайное депо, а последние сидят в резерве с мизерной зарплатой.

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Комментарии
23
267039456
15 сентября 2024, 10:00
Нам не нужны стильные, пока, нужны сильные, что бы автохамов в клочья!
274444392
15 сентября 2024, 09:48
Импортозамещённый трамвай?
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