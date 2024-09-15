Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые стильные трамваи

Такие трамваи скоро будут курсировать по Новосибирску Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые трамваи. В этом году на совместном российско-белорусском предприятии модернизируют 20 вагонов.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, новые трамваи будут курсировать в правобережной части Новосибирска, в приоритетном порядке заменят транспорт на маршруте № 13 «Гусинобродское шоссе — ул. Писарева».

Внутри трамваев установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются, отмечают в администрации, сотрудников перераспределят на другие маршруты.

До конца года в городе должно появиться 20 таких вагонов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В новом транспорте также появится кондиционер и камеры видеонаблюдения. Модель полунизкопольная, благодаря этому пассажиры легко будут заходить и выходить из общественного транспорта.