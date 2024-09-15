Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые стильные трамваи

Стало известно, на какой маршрут в Новосибирске выйдут новые трамваи. В этом году на совместном российско-белорусском предприятии модернизируют 20 вагонов.
Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, новые трамваи будут курсировать в правобережной части Новосибирска, в приоритетном порядке заменят транспорт на маршруте № 13 «Гусинобродское шоссе — ул. Писарева».
Внутри трамваев установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются, отмечают в администрации, сотрудников перераспределят на другие маршруты.
В новом транспорте также появится кондиционер и камеры видеонаблюдения. Модель полунизкопольная, благодаря этому пассажиры легко будут заходить и выходить из общественного транспорта.
Недавно кондукторы заявили, что после того, как старые троллейбусы стали заменять новыми с валидаторами, они остались без работы. По их словам, руководство просит уволиться по собственному желанию. Некоторых переводят в контролеры, другие идут работать в трамвайное депо, а последние сидят в резерве с мизерной зарплатой.