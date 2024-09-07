«Третий день такая ерунда»: новосибирец заметил, как со стройки сливают воду на дорогу — видео

со стороны стройки на дорогу вывели шланг Источник: читатель НГС Андрей











В Ленинском районе Новосибирска с территории строящегося жилого квартала «19|56 Кварталы телецентра» сливается на проезжую часть вода. Из-за этого на проезжей части образовались лужи и копится грязь. О произошедшем НГС сообщил местный житель Андрей.

— Третий день такая ерунда. Еду по Костычева со Степной в сторону 40/3. Полагаю, что у них водой забилась яма, и три дня они уже вот так выкачивают воду на проезжую часть. И эта лужа появилась — подвал затопило, люди перейти дорогу не могут, — отметил читатель НГС Андрей.

На дороге разлилась огромная лужа Источник: читатель НГС Андрей

На видео видно, как со стороны строящегося объекта неподалеку от Костычева, 19 на дорогу выведена труба, из которой льется жидкость непонятного происхождения. Корреспондент НГС не смогла дозвониться в ООО «СЗ ТЕЛЕЦЕНТР», которая возводит по указанному адресу здание. Мы направили запрос в компанию. Ответ опубликуем, как только получим.