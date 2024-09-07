«Третий день такая ерунда»: новосибирец заметил, как со стройки сливают воду на дорогу — видео

В Ленинском районе Новосибирска с территории строящегося жилого квартала «19|56 Кварталы телецентра» сливается на проезжую часть вода. Из-за этого на проезжей части образовались лужи и копится грязь. О произошедшем НГС сообщил местный житель Андрей.
— Третий день такая ерунда. Еду по Костычева со Степной в сторону 40/3. Полагаю, что у них водой забилась яма, и три дня они уже вот так выкачивают воду на проезжую часть. И эта лужа появилась — подвал затопило, люди перейти дорогу не могут, — отметил читатель НГС Андрей.
На видео видно, как со стороны строящегося объекта неподалеку от Костычева, 19 на дорогу выведена труба, из которой льется жидкость непонятного происхождения. Корреспондент НГС не смогла дозвониться в ООО «СЗ ТЕЛЕЦЕНТР», которая возводит по указанному адресу здание. Мы направили запрос в компанию. Ответ опубликуем, как только получим.
Ранее НГС писал о том, что дом затопило после дождя на Фасадной. Вода стояла на уровне первого этажа.