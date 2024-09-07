НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

зап.

 746мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Дороги и транспорт подробности «Третий день такая ерунда»: новосибирец заметил, как со стройки сливают воду на дорогу — видео

«Третий день такая ерунда»: новосибирец заметил, как со стройки сливают воду на дорогу — видео

Из-за того, что из шланга льется вода, на дороге образовались огромные лужи

2 147
16 комментариев

со стороны стройки на дорогу вывели шланг

В Ленинском районе Новосибирска с территории строящегося жилого квартала «19|56 Кварталы телецентра» сливается на проезжую часть вода. Из-за этого на проезжей части образовались лужи и копится грязь. О произошедшем НГС сообщил местный житель Андрей.

— Третий день такая ерунда. Еду по Костычева со Степной в сторону 40/3. Полагаю, что у них водой забилась яма, и три дня они уже вот так выкачивают воду на проезжую часть. И эта лужа появилась — подвал затопило, люди перейти дорогу не могут, — отметил читатель НГС Андрей.

На дороге разлилась огромная лужа

На видео видно, как со стороны строящегося объекта неподалеку от Костычева, 19 на дорогу выведена труба, из которой льется жидкость непонятного происхождения. Корреспондент НГС не смогла дозвониться в ООО «СЗ ТЕЛЕЦЕНТР», которая возводит по указанному адресу здание. Мы направили запрос в компанию. Ответ опубликуем, как только получим.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что дом затопило после дождя на Фасадной. Вода стояла на уровне первого этажа.

ПО ТЕМЕ
Вода Застройщик Слив Лужа
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
shamank331
7 сентября 2024, 13:02
Совсем обнаглели застройщики, надеюсь им влупят крупный штраф и заставят приводить улицу и покрытие в порядок. Если у них что то топит, вон пусть платят деньги и машинами откачивают и вывозят , с какого перепуга это должно откачиваться на проезжую часть и течь в другие дворы и территории.
ruterist
7 сентября 2024, 14:14
бывает..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Владимир,43

Анна,43

Дарья,33

Mister Sergeo,34

Наташа,46

Иван,21

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление