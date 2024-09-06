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Дороги и транспорт «Пытаются бороться покрышками»: новосибирцы устроили дорогу на тротуаре из-за ограждения — видео

«Пытаются бороться покрышками»: новосибирцы устроили дорогу на тротуаре из-за ограждения — видео

О ситуации рассказала читательница НГС

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5 комментариев

По словам местной жительницы, проблема возникла несколько дней назад

В Новосибирске водители решили объезжать огражденный участок дороги по улице Серафимовича. Как заявила читательница НГС (попросила не указывать имя в публикации), автомобили выезжают на тротуары и газоны.

По ее словам, речь идет о перекрестке по улице Серафимовича, 14. Проблема возникла несколько дней назад.

— Уже 3 дня на перекрестке по улице Серафимовича, 14 каждый второй водитель ездит по тротуарам, — сообщила сибирячка. — Ездят не только по тротуарам, но и по газонам.

Сибирячка сняла на видео дорожное движение

Как заявила читательница НГС, местные жители решили бороться с проблемой подручными средствами в виде покрышек и булыжников — их, судя по фото, оставили вблизи тротуара. По словам сибирячки, на огражденном участке ведутся работы, связанные с теплосетью.

Как сообщили в СГК движение в ближайшие дни будет восстановлено

В пресс-службе СГК НГС уточнили, что ограждение установили на период замены задвижек в тепловой камере.

— Знаки установлены согласно схеме организации дорожного движения. Работы практически завершены, движение в ближайшие дни будет восстановлено, — сообщили в компании.

НГС также обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Новосибирске вблизи здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ образовалась стихийная парковка. Как сообщили читатели НГС, машины ставят на тротуаре.

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Тротуар СГК Теплосеть Водители Новосибирск
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Комментарии
5
NYF
6 сентября 2024, 21:10
С монгольской конницей боролись "чесноком". Нужно возрождать традицию
васяs
6 сентября 2024, 21:10
разве это новость для Новосибирска?!
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