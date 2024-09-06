«Пытаются бороться покрышками»: новосибирцы устроили дорогу на тротуаре из-за ограждения — видео

В Новосибирске водители решили объезжать огражденный участок дороги по улице Серафимовича. Как заявила читательница НГС (попросила не указывать имя в публикации), автомобили выезжают на тротуары и газоны.
По ее словам, речь идет о перекрестке по улице Серафимовича, 14. Проблема возникла несколько дней назад.
— Уже 3 дня на перекрестке по улице Серафимовича, 14 каждый второй водитель ездит по тротуарам, — сообщила сибирячка. — Ездят не только по тротуарам, но и по газонам.
Как заявила читательница НГС, местные жители решили бороться с проблемой подручными средствами в виде покрышек и булыжников — их, судя по фото, оставили вблизи тротуара. По словам сибирячки, на огражденном участке ведутся работы, связанные с теплосетью.
В пресс-службе СГК НГС уточнили, что ограждение установили на период замены задвижек в тепловой камере.
— Знаки установлены согласно схеме организации дорожного движения. Работы практически завершены, движение в ближайшие дни будет восстановлено, — сообщили в компании.
НГС также обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Новосибирске вблизи здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ образовалась стихийная парковка. Как сообщили читатели НГС, машины ставят на тротуаре.