«Пытаются бороться покрышками»: новосибирцы устроили дорогу на тротуаре из-за ограждения — видео

По словам местной жительницы, проблема возникла несколько дней назад Источник: читательница НГС











В Новосибирске водители решили объезжать огражденный участок дороги по улице Серафимовича. Как заявила читательница НГС (попросила не указывать имя в публикации), автомобили выезжают на тротуары и газоны.

По ее словам, речь идет о перекрестке по улице Серафимовича, 14. Проблема возникла несколько дней назад.

— Уже 3 дня на перекрестке по улице Серафимовича, 14 каждый второй водитель ездит по тротуарам, — сообщила сибирячка. — Ездят не только по тротуарам, но и по газонам.

Сибирячка сняла на видео дорожное движение Источник: читательница НГС

Как заявила читательница НГС, местные жители решили бороться с проблемой подручными средствами в виде покрышек и булыжников — их, судя по фото, оставили вблизи тротуара. По словам сибирячки, на огражденном участке ведутся работы, связанные с теплосетью.

Как сообщили в СГК движение в ближайшие дни будет восстановлено Источник: читательница НГС











В пресс-службе СГК НГС уточнили, что ограждение установили на период замены задвижек в тепловой камере.

— Знаки установлены согласно схеме организации дорожного движения. Работы практически завершены, движение в ближайшие дни будет восстановлено, — сообщили в компании.

НГС также обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.