В Новосибирске планируют запустить трамваи в Южно-Чемской жилмассив — работы проведут в несколько этапов

В городе планируют расширить трамвайную сеть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют проложить трамвайные пути в Южно-Чемской жилмассив. Как сообщили в пресс-центре мэрии, уже готово техническое задание для первого этапа строительства до ЖК «Просторный».

— Предусмотрено строительство трамвайной линии с путепроводом для трамвая через железнодорожные пути по улице Петухова и улице Николая Сотникова от существующего конечного остановочного пункта трамвая в Южно-Чемской жилмассив до железнодорожного остановочного пункта «Чемской», — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в муниципалитете, сроки и сумма строительных работ будут известны позже.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что трамвайные пути планируют проложить в четыре жилмассива.

— Строительство трамвайных линий на Гусинобродском шоссе, в жилые массивы Радуга Сибири, Южно-Чемской, Родники, Плющихинский, реконструкция узла «Вокзал Новосибирск-Западный», а также восстановление трамвайной линии по проспекту Дзержинского, — пояснили в мэрии.