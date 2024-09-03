НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

зап.

 747мм 71%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26

Толпа студентов выстроилась перед НГТУ

Не-жильё за 60 млн
Ваше мнение о работе
Трагедия семьи Тихомировых
Крутой бизнес России
Что открыли за лето
Обзор хороших детсадов
Сравниваем гастрофестивали
Рост ключевой ставки
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске планируют запустить трамваи в Южно-Чемской жилмассив — работы проведут в несколько этапов

В Новосибирске планируют запустить трамваи в Южно-Чемской жилмассив — работы проведут в несколько этапов

Сколько потратят на прокладку путей, пока неизвестно

749
14 комментариев

В городе планируют расширить трамвайную сеть

В Новосибирске планируют проложить трамвайные пути в Южно-Чемской жилмассив. Как сообщили в пресс-центре мэрии, уже готово техническое задание для первого этапа строительства до ЖК «Просторный».

— Предусмотрено строительство трамвайной линии с путепроводом для трамвая через железнодорожные пути по улице Петухова и улице Николая Сотникова от существующего конечного остановочного пункта трамвая в Южно-Чемской жилмассив до железнодорожного остановочного пункта «Чемской», — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в муниципалитете, сроки и сумма строительных работ будут известны позже.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что трамвайные пути планируют проложить в четыре жилмассива.

— Строительство трамвайных линий на Гусинобродском шоссе, в жилые массивы Радуга Сибири, Южно-Чемской, Родники, Плющихинский, реконструкция узла «Вокзал Новосибирск-Западный», а также восстановление трамвайной линии по проспекту Дзержинского, — пояснили в мэрии.

Недавно в мэрии рассказали, что в 2025 году отремонтируют трамвайные пути на улицах Связистов и Серебренниковской.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
3 сентября 2024, 18:42
"Сколько потратят на прокладку путей, пока неизвестно" а сколько попилят известно???
Гость
3 сентября 2024, 18:41
Сколько планируют освоить средств на этапе планирования
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лена,39

Олег,49

Юлия,41

Елена,45

Inna,44

Тепло,49

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление