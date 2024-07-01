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Дороги и транспорт Трамвайные пути в четыре жилмассива проложат в Новосибирске — куда горожане смогут уехать без пробок

Трамвайные пути в четыре жилмассива проложат в Новосибирске — куда горожане смогут уехать без пробок

Также в городе обновят трамваи

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4 комментария
В городе реконструируют 2 депо

В Новосибирске планируют проложить трамвайные пути в четыре жилмассива. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии.

— Строительство трамвайных линий на Гусинобродском шоссе, в жилые массивы «Радуга Сибири», «Южно-Чемской», «Родники», «Плющихинский», реконструкция узла «Вокзал Новосибирск-Западный», а также восстановление трамвайной линии по улице Дзержинского, — говорится в ответе.

Также в планах мэрии на 2018–2030 годы реконструировать 2 трамвайных депо, отремонтировать систему электроснабжения городского электротранспорта и обновить парк трамваев.

— Согласно инвестиционному посланию мэра города Новосибирска, стоимость реализации мероприятий по обновлению трамвайной сети и трамвайного парка города Новосибирска составляет 66 млрд 230 млн рублей (в ценах начала 2023 года), — пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что трамвайные пути на улицах Мира и Серебренниковской отремонтируют в Новосибирске. Работы планируют провести в 2024–2025 годах.

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Комментарии
9
Звездолет Сигареты Вега
1 июля 2024, 20:27
А на Марс когда полетим? Чуть раньше? )
Фродо Бэггинс
1 июля 2024, 20:27
т.е сначала снесли рельсы на Дзержинского теперь восстановление. круть , сколько денег освоили?
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