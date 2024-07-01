Трамвайные пути в четыре жилмассива проложат в Новосибирске — куда горожане смогут уехать без пробок

В городе реконструируют 2 депо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют проложить трамвайные пути в четыре жилмассива. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии.



— Строительство трамвайных линий на Гусинобродском шоссе, в жилые массивы «Радуга Сибири», «Южно-Чемской», «Родники», «Плющихинский», реконструкция узла «Вокзал Новосибирск-Западный», а также восстановление трамвайной линии по улице Дзержинского, — говорится в ответе.



Также в планах мэрии на 2018–2030 годы реконструировать 2 трамвайных депо, отремонтировать систему электроснабжения городского электротранспорта и обновить парк трамваев.



— Согласно инвестиционному посланию мэра города Новосибирска, стоимость реализации мероприятий по обновлению трамвайной сети и трамвайного парка города Новосибирска составляет 66 млрд 230 млн рублей (в ценах начала 2023 года), — пояснили в мэрии.

