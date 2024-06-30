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Дороги и транспорт На каких улицах Новосибирска отремонтируют трамвайные пути — ответ мэрии

На каких улицах Новосибирска отремонтируют трамвайные пути — ответ мэрии

В планах чиновников объединить трамвайную сеть между двумя берегами города

696
7 комментариев
Всего в городе заменят 1200 метров одиночного пути

Трамвайные пути на улицах Мира и Серебренниковской отремонтируют в Новосибирске. Работы планируют провести в 2024–2025 годах. Об этом в ответе на запрос сообщили в мэрии.

— Также при условии выделения бюджетного финансирования в 2024 году планируется ремонт трамвайных путей на улице Широкой протяженностью 1900 метров одиночного пути по проекту, разработанному в 2023 году, — отметили в муниципалитете.

Помимо этого, на отдельных участках трамвайных путей планируют провести ремонтные работы. Всего в городе заменят 1200 метров одиночного пути.

— В 2024 году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт трамвайных путей по улице Связистов протяженностью 4200 метров одиночного пути, который планируется выполнить в 2025 году при условии выделения бюджетного финансирования, — говорится в ответе на запрос.

В мэрии также рассказали, что в будущем планируют объединить трамвайные пути между левым и правым берегом Новосибирска. Однако, работы по созданию единой трамвайной сети будут возможны лишь после 2030 года.

— В долгосрочной перспективе за расчетным сроком Генерального плана предусмотрено строительство трамвайной линии по одному из перспективных мостов через реку Обь для создания дополнительной рельсовой связи между берегами, — сообщили в муниципалитете.

Ранее стало известно, что 20 новых трамваев запустят в Новосибирске в этом году. Как выглядит новый общественный транспорт, смотрите по ссылке.

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Комментарии
7
Живущий в Сибири
30 июня 2024, 20:51
Коли мечтать -- так ни в чём не отказывать. Когда дирижабли начнут бороздить небо над Обью? :)))
Гость
30 июня 2024, 20:54
Знаете, нам не надо к 30му. Просто, отремонтируйте, то что есть. Пока без трамваев.
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