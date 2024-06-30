На каких улицах Новосибирска отремонтируют трамвайные пути — ответ мэрии

Всего в городе заменят 1200 метров одиночного пути Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Трамвайные пути на улицах Мира и Серебренниковской отремонтируют в Новосибирске. Работы планируют провести в 2024–2025 годах. Об этом в ответе на запрос сообщили в мэрии.



— Также при условии выделения бюджетного финансирования в 2024 году планируется ремонт трамвайных путей на улице Широкой протяженностью 1900 метров одиночного пути по проекту, разработанному в 2023 году, — отметили в муниципалитете.



Помимо этого, на отдельных участках трамвайных путей планируют провести ремонтные работы. Всего в городе заменят 1200 метров одиночного пути.



— В 2024 году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт трамвайных путей по улице Связистов протяженностью 4200 метров одиночного пути, который планируется выполнить в 2025 году при условии выделения бюджетного финансирования, — говорится в ответе на запрос.



В мэрии также рассказали, что в будущем планируют объединить трамвайные пути между левым и правым берегом Новосибирска. Однако, работы по созданию единой трамвайной сети будут возможны лишь после 2030 года.



— В долгосрочной перспективе за расчетным сроком Генерального плана предусмотрено строительство трамвайной линии по одному из перспективных мостов через реку Обь для создания дополнительной рельсовой связи между берегами, — сообщили в муниципалитете.



Ранее стало известно, что 20 новых трамваев запустят в Новосибирске в этом году. Как выглядит новый общественный транспорт, смотрите по ссылке.

