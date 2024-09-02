На каких улицах Новосибирска отремонтируют трамвайные пути — работы растянули на два года

Власти планируют восстановить тысячи метров путей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в 2025 году отремонтируют трамвайные пути на улицах Связистов и Серебренниковской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, средства на это выделили из городского бюджета.

— В 2025 году запланирован ремонт трамвайных путей на улице Серебренниковской протяженностью 3,2 километра. Разрабатывается проект ремонта трамвайных путей на улице Связистов, протяженностью 4,2 километра, — говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в мэрии, сейчас рабочие приступили к ремонту трамвайных путей на улице Широкой на участке от улицы Демьяновской до Дюканова протяженностью 1,9 километров. Также пути протяженностью 4,9 километров отремонтируют на улице Мира.