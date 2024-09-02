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Дороги и транспорт Метро, тоннели и другие сооружения: о чем договорились новосибирские власти и белорусская компания

Метро, тоннели и другие сооружения: о чем договорились новосибирские власти и белорусская компания

Мэрия опубликовала документ о сотрудничестве

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58 комментариев

Белорусская компания работает в сфере проектирования 47 лет

Мэрия Новосибирска опубликовала меморандум о проектировании метро, который заключила с белорусской компанией. Документ действует три года.

Меморандум заключили между мэрией Новосибирска и ОАО «Минскметропроект», которым руководит Михаил Рудько. Стороны договорились о подготовке к возможной реализации проектов.

На официальном сайте «Минскметропроект» указано, что компания образована в 1977 году, занимается проектирование метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений. Организация уже работала в Латвии, Литве, Украине, Азербайджане и занималась проектированием объектов специального назначения в городах бывшего СССР.

В число договоренностей входят техническое консультирование, выполнение работ по инженерно-техническому проектированию новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных зданий и прочих инфраструктурных объектов в Новосибирске.

— Настоящий меморандум заключается сроком на три года и вступает в силу с момента его подписания, — говорится в документе.

Согласно документу, стороны не несут друг перед другом и третьими лицами обязательств имущественного и финансового характера. Также возможно досрочно расторгнуть меморандум.

Сейчас в планах новосибирских властей продлить Дзержинскую линию метрополитена от станции «Золотая Нива» до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». НГС выяснил, что пути могут пройти над землей.

В августе в Новосибирске зарегистрировали новое МКУ для развития новосибирского метрополитена. Его возглавил Андрей Кебак, который в 2018 году он занимал должность замначальника «Сибуправтодора»

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Комментарии
58
За державу обидно!
2 сентября 2024, 10:25
А это нам в очередной раз показали,что батька не развалил ничего,что досталось ему от СССР. Просто смотрим: 1.Сельское хозяйство -сотни магазинов только в нашем городе,продают белорусские продкты и качество у них отменное,а если взять по стране,то их десятки тысяч!!!! 2.Промышленность(лёгкая и тяжёлая)-всё есть и все заводы ,как работали при СССР,таки работают и только развиваются.МАЗы,БЕЛАЗы, трактора,комбайны,электроника,бытовая техника,мебель,одежда ,обувь и остальное. 3.Наука,институты,проектные организации-даже судя по этой статье всё своё и всё только развивается и уже работает на территории РФ. 4.Дороги и центры досуга для детей,школьников и молодёжи -в каждом селе и в разы лучше ,чем у нас. 5.Армия-сравню,только то,что знаю и где служил,войска РЭБ.Так вот у нас и у них это большая разница. По территории наше НСО и РБ примерно равны,по количеству чиновников тоже,а вот по результатам их деятельности ,если мягко то у них делают ,у нас только обещают говорят,что надо сделать к очередным далёким 2030-м годам.
Долой мракобесие
2 сентября 2024, 10:41
Если уж звать белорусов, то полностью им отдать и проектирование и строительство, наших не допускать вообще, совсем. Может тогда не будут воровать как последний раз.
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