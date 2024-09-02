Метро, тоннели и другие сооружения: о чем договорились новосибирские власти и белорусская компания

Белорусская компания работает в сфере проектирования 47 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска опубликовала меморандум о проектировании метро, который заключила с белорусской компанией. Документ действует три года.

Меморандум заключили между мэрией Новосибирска и ОАО «Минскметропроект», которым руководит Михаил Рудько. Стороны договорились о подготовке к возможной реализации проектов.

На официальном сайте «Минскметропроект» указано, что компания образована в 1977 году, занимается проектирование метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений. Организация уже работала в Латвии, Литве, Украине, Азербайджане и занималась проектированием объектов специального назначения в городах бывшего СССР.

В число договоренностей входят техническое консультирование, выполнение работ по инженерно-техническому проектированию новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных зданий и прочих инфраструктурных объектов в Новосибирске.

— Настоящий меморандум заключается сроком на три года и вступает в силу с момента его подписания, — говорится в документе.

Согласно документу, стороны не несут друг перед другом и третьими лицами обязательств имущественного и финансового характера. Также возможно досрочно расторгнуть меморандум.

Сейчас в планах новосибирских властей продлить Дзержинскую линию метрополитена от станции «Золотая Нива» до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». НГС выяснил, что пути могут пройти над землей.