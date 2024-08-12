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Дороги и транспорт Новосибирская область заняла 43 место в рейтинге качества дорог — какие регионы ее обошли

Новосибирская область заняла 43 место в рейтинге качества дорог — какие регионы ее обошли

В лидерах оказались Москва, ХМАО и Краснодарский край

614
6 комментариев
Самые лучшие дороги в Сибири, по подсчетам аналитиков, находятся в Кемеровской области

Новосибирская область оказалась на 43 месте в общероссийском рейтинге регионов по качеству дорог. Его опубликовало агентство РИА «Новости».

Аналитики агентства сравнивали долю автомобильных дорог общего пользования, регионального и местного значения, которые соответствуют нормативам. Выяснилось, что в Новосибирской области лишь 53,3% таких дорог. В итоговом рейтинге Новосибирская область оказалась на 43 месте.

Среди сибирских регионов самое высокое место в рейтинге заняли дороги в Кемеровской области — 15 место, Красноярский край оказался на 21 месте. Омская область заняла 59 место, Республика Алтай — 76-е, Алтайский край — 80 место.

Лидером общероссийского рейтинга качества дорог стала Москва, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, замыкает тройку лидеров Краснодарский край.

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в Новосибирске планируют отремонтировать дороги примерно на 30 улицах. Посмотрите на карте, ждет ли вашу улицу ремонт в ближайшие годы.

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Новосибирская область Россия Ремонт дорог Качество дорог
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Комментарии
11
mr.Mister.
12 августа 2024, 17:44
Моя родная Тюмень чуть до топ-10ки не дошла. Обидно.... А тут 43 место....
Гость
12 августа 2024, 17:41
Если то что у нас творится это 43-е место, то даже страшно представить что там ниже...
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