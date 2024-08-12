Новосибирская область заняла 43 место в рейтинге качества дорог — какие регионы ее обошли

Новосибирская область оказалась на 43 месте в общероссийском рейтинге регионов по качеству дорог. Его опубликовало агентство РИА «Новости».
Аналитики агентства сравнивали долю автомобильных дорог общего пользования, регионального и местного значения, которые соответствуют нормативам. Выяснилось, что в Новосибирской области лишь 53,3% таких дорог. В итоговом рейтинге Новосибирская область оказалась на 43 месте.
Среди сибирских регионов самое высокое место в рейтинге заняли дороги в Кемеровской области — 15 место, Красноярский край оказался на 21 месте. Омская область заняла 59 место, Республика Алтай — 76-е, Алтайский край — 80 место.
Лидером общероссийского рейтинга качества дорог стала Москва, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, замыкает тройку лидеров Краснодарский край.
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в Новосибирске планируют отремонтировать дороги примерно на 30 улицах. Посмотрите на карте, ждет ли вашу улицу ремонт в ближайшие годы.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.