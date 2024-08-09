Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в ближайшие годы — карта

Около 30 улиц планируют отремонтировать в Новосибирске в ближайшие годы. Как сообщили в пресс-центре мэрии, для некоторых из них уже начали готовить проекты, а на других начались работы.
Смотрите на карте, где в Новосибирске планируют сделать ремонт, реконструкцию или построить новый участок.
— В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года бюджетные ассигнования на строительство транспортных развязок также не предусмотрены, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее власти Новосибирска отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы. Как отметили в мэрии, в бюджете нет средств на это.
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