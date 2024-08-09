НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +18

2 м/c,

с-в.

 739мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18
Полмиллиона за младенца
Как защититься от мошенников
Беспредел в Тогучине
Жизнь как в кино
Дефицит вакцин для питомцев
Где учатся отличники
Жизнь сибиряка в Бутане
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в ближайшие годы — карта

Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в ближайшие годы — карта

На некоторых участках уже идут работы

2 162
12 комментариев
Работы планируют провести на 28 участках

Около 30 улиц планируют отремонтировать в Новосибирске в ближайшие годы. Как сообщили в пресс-центре мэрии, для некоторых из них уже начали готовить проекты, а на других начались работы.

Смотрите на карте, где в Новосибирске планируют сделать ремонт, реконструкцию или построить новый участок.

Точные сроки строительства и ремонта дорог в мэрии не назвали

— В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года бюджетные ассигнования на строительство транспортных развязок также не предусмотрены, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее власти Новосибирска отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы. Как отметили в мэрии, в бюджете нет средств на это.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Ремонт дорог Мэрия Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
10 августа 2024, 00:27
Обещалкин к тому времени канет в лету, появится новый и скажет, я такого не говорил 😂🐑😂, пообещаю вам обещать и переобещевать.
andrewin2ra
9 августа 2024, 22:58
а яму на Ватутина/Новогодней заделают? а то вот и лето прошло.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Знакомства

Лена,39

Kirill,40

happiness,34

Иришка,49

Валентинка,41

Vaal,60

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление