Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в ближайшие годы — карта

Работы планируют провести на 28 участках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Около 30 улиц планируют отремонтировать в Новосибирске в ближайшие годы. Как сообщили в пресс-центре мэрии, для некоторых из них уже начали готовить проекты, а на других начались работы.

Смотрите на карте, где в Новосибирске планируют сделать ремонт, реконструкцию или построить новый участок.

Точные сроки строительства и ремонта дорог в мэрии не назвали Источник: yandex.ru

— В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года бюджетные ассигнования на строительство транспортных развязок также не предусмотрены, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее власти Новосибирска отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы. Как отметили в мэрии, в бюджете нет средств на это.

