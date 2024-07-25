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Дороги и транспорт Автоинспекторы начали рейд по таксистам в Новосибирске — полиция ловит водителей на дорогах

Автоинспекторы начали рейд по таксистам в Новосибирске — полиция ловит водителей на дорогах

Контроль будет усилен с 25 по 31 июля

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У таксистов будут проверять страховку и техническое состояние машины

Сотрудники ГАИ с 25 июля будут усиленно проверять таксистов в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Оперативно-профилактические мероприятия под названием «Такси» пройдут с 25 по 31 июля на территории города. Рейды нужны для предупреждения нарушений правил дорожного движения водителями такси.

Госавтоинспекция усилила контроль над таксистами, все должны соблюдать обязательные требования при перевозке пассажиров и грузов легковыми такси. Особое внимание обратят на легальность перевозок в такси, проверку технического состояния машин и страховку.

Обычно скопление силовиков замечают в центре Новосибирска, массовое скопление автомобилей сотрудников часто замечают в районе площади Ленина.

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