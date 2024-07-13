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Город Работает автозак и эвакуаторы: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков — фото

Работает автозак и эвакуаторы: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков — фото

На площади Ленина работают пять машин ДПС

1 009
6 комментариев
Около десятка машин сотрудников полиции работаю в районе площади Ленина

Вечером в пятницу, 12 июля, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей сотрудников силовых спецслужб. Они находятся в районе площади Ленина, сообщила корреспондент НГС Лиза Пичугина.

Судя по снимкам, которые сделал журналист, на парковке на площади Ленина находятся как минимум пять автомобилей ДПС. Рядом находится эвакуатор, который оперативно забирает машины у задержанных водителей.

Сотрудники ДПС эвакуируют автомобили на парковке на площади Ленина

На улице Ленина и улице Советской также работают сотрудники полиции. Также был замечен автозак.

Автозак расположился рядом с перекрестком улиц Ленина и Советской

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать детали работы сотрудников правоохранительных органов в центре Новосибирска. На момент публикации новости информация не поступила.

В середине июля на площади Ленина также заметили массовое скопление машин сотрудников полиции. Тогда силовики проводили три рейда одновременно.

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Комментарии
8
Yumare
13 июля 2024, 00:33
Какая-нибудь девчушка с плакатиком вышла на одиночный пикет?
Гость
13 июля 2024, 00:57
всех слабовиков - в окопы СВО !!!!
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