Работает автозак и эвакуаторы: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков — фото

Около десятка машин сотрудников полиции работаю в районе площади Ленина Источник: Лиза Пичугина











Вечером в пятницу, 12 июля, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей сотрудников силовых спецслужб. Они находятся в районе площади Ленина, сообщила корреспондент НГС Лиза Пичугина.



Судя по снимкам, которые сделал журналист, на парковке на площади Ленина находятся как минимум пять автомобилей ДПС. Рядом находится эвакуатор, который оперативно забирает машины у задержанных водителей.

Сотрудники ДПС эвакуируют автомобили на парковке на площади Ленина Источник: Лиза Пичугина











На улице Ленина и улице Советской также работают сотрудники полиции. Также был замечен автозак.

Автозак расположился рядом с перекрестком улиц Ленина и Советской Источник: Лиза Пичугина











Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать детали работы сотрудников правоохранительных органов в центре Новосибирска. На момент публикации новости информация не поступила.



В середине июля на площади Ленина также заметили массовое скопление машин сотрудников полиции. Тогда силовики проводили три рейда одновременно.

