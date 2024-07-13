Работает автозак и эвакуаторы: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков — фото

Вечером в пятницу, 12 июля, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей сотрудников силовых спецслужб. Они находятся в районе площади Ленина, сообщила корреспондент НГС Лиза Пичугина.
Судя по снимкам, которые сделал журналист, на парковке на площади Ленина находятся как минимум пять автомобилей ДПС. Рядом находится эвакуатор, который оперативно забирает машины у задержанных водителей.
На улице Ленина и улице Советской также работают сотрудники полиции. Также был замечен автозак.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать детали работы сотрудников правоохранительных органов в центре Новосибирска. На момент публикации новости информация не поступила.
В середине июля на площади Ленина также заметили массовое скопление машин сотрудников полиции. Тогда силовики проводили три рейда одновременно.
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