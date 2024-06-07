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Город Пять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

Пять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

В Госавтоинспеции прокомментировали ситуацию

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Автомобили полиции заметили на площади Ленина

Вечером в пятницу, 7 июня, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей силовиков. Они находятся на площади Ленина.

Корреспондент НГС Стас Соколов заметил автомобили полиции и ДПС, всего на небольшом участке находились как минимум пять машин. Сотрудники ДПС останавливали некоторые автомобили из потока, движущегося по Красному проспекту.

У автолюбителей проверяют документы, работа идет активно

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали ситуацию. Оказалось, что силовики проводят сразу несколько рейдовых мероприятий.

— Проверяют тонировку, также идет рейд по пьяным водителям. Кроме того, выявляют машины, которые передвигаются без государственных регистрационных знаков, — сообщили в ведомстве.

В середине мая на площади Ленина также заметили массовое скопление автомобилей силовиков. В их числе был и автозак.

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