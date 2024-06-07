Пять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

Вечером в пятницу, 7 июня, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей силовиков. Они находятся на площади Ленина.
Корреспондент НГС Стас Соколов заметил автомобили полиции и ДПС, всего на небольшом участке находились как минимум пять машин. Сотрудники ДПС останавливали некоторые автомобили из потока, движущегося по Красному проспекту.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали ситуацию. Оказалось, что силовики проводят сразу несколько рейдовых мероприятий.
— Проверяют тонировку, также идет рейд по пьяным водителям. Кроме того, выявляют машины, которые передвигаются без государственных регистрационных знаков, — сообщили в ведомстве.
В середине мая на площади Ленина также заметили массовое скопление автомобилей силовиков. В их числе был и автозак.