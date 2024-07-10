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Город Дороги и транспорт тест Деньги ветеранов и амбиции чиновников: как в современном Новосибирске строят метро — тест для знатоков городской подземки

Деньги ветеранов и амбиции чиновников: как в современном Новосибирске строят метро — тест для знатоков городской подземки

Раньше в городе были те же проблемы, что и сейчас

821
5 комментариев
Пока «Березовая Роща» — последняя полностью достроенная станция в Новосибирске

Строительство метро — одна из больных тем как для простых новосибирцев, так и для властей. В городе регулярно возникают проблемы с документами и финансированием, а возмущенные горожане порой считают, что раньше такого не было. Но, нет, на самом деле строительство новых станций метро в Новосибирске — это полоса препятствий. НГС изучил новости о метро за предыдущие годы — попробуйте угадать, о каких станциях идет речь.

ТЕСТПройден 60 раз
1 / 10
Первый вопрос. О каких станциях метро здесь говорит главный архитектор Новосибирска (на тот момент) Валерий Арбатский? Подсказка: новость за 2006 год.

— Концепцию строительства метро мы не меняем, чтобы в результате сокращения планов не лишиться небольшого, но все же финансирования со стороны государства. Наши планы на ближайшие 10 лет — ________ и ________.

  • «Березовая Роща» и «Золотая Нива»
  • «Золотая Нива» и «Спортивная»
  • «Золотая Нива» и «Площадь Станиславского»
2 / 10
Название какой станции здесь пропущено?

Новосибирские ветераны выступили с инициативой: объявить сбор средств от горожан на завершение строительства станции ________. С таким предложением ветеранский актив обратился к мэру. Мэр поблагодарил ветеранов за искреннее желание помочь родному городу, но вынужден был их разочаровать: слишком много денег требуется, чтобы заработала еще одна станция метро.
  • «Золотая Нива»
  • «Спортивная»
  • «Березовая Роща»
3 / 10
Про планы по развитию метро говорил каждый мэр, в том числе Владимир Городецкий в 2013 году.

— Мы хотим, чтобы эта стройка была рекордно короткой — максимально 3–3,5 года, 3 года даже.
  • На этот раз точно «Спортивная»
  • Станции «Гусинобродская», «Молодежная» и метродепо
  • Метро на площади Кирова
4 / 10
Проверим вашу интуицию. В каком году мэр Новосибирска сказал эту фразу?

— В федеральном бюджете нет даже строчки по финансированию метростроения. Мы считаем это неправильным политическим и экономическим решением. Но такова реальная ситуация по бюджету.
  • 2004
  • 2009
  • 2013
  • 2017
  • 2021
5 / 10
А эту станцию узнаете?

— Основные проблемы, касающиеся ________, — в документации и прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим с московскими. Были учтены изменения, которые нужно было внести. Делалось, что называется, на ходу.
  • «Золотая Нива»
  • «Спортивная»
  • «Березовая Роща»
6 / 10
А когда планировали построить станцию метро на площади Станиславского? О ней говорил начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло в 2025 году.

— Ну и третий этап, несколько отдалённый, там время может ещё внести свои коррективы, — строительство станции «Площадь Станиславского», строительство Ленинской линии в сторону «Чистой Слободы». Это уже более отдалённое, срок — ________ год.
  • 2025 год
  • 2030 год
  • 2040 год
7 / 10
Просто заголовок, но о какой станции?

«Отложен запуск новой станции метро».

Подскажем: открытие перенесли из-за проблем с финансированием.
  • «Березовая Роща»
  • «Золотая Нива»
  • «Спортивная»
8 / 10
А вот заголовок к одному из фоторепортажей на НГС. Знаете, про какую станцию?

«Стоимость строительства ________ выросла почти на 300 миллионов: что происходит на станции сейчас»
  • «Березовая Роща»
  • «Золотая Нива»
  • «Спортивная»
9 / 10
И еще одна цитата чиновника о строительстве станции:

— Работы на станции метро ________ сейчас ведутся с отставанием от утвержденного графика на этот год. Причины этого называются разные — и затягивание работ генеральным подрядчиком, и нехватка средств.
  • Это «Спортивная»
  • Это «Золотая Нива»
  • Это «Березовая роща»
10 / 10
В 2022 году у мэра Анатолия Локтя спросили, когда запустят метро до одной из площадей в Новосибирске. В ответ глава города рассмеялся и сказал, что таких планов нет.

— Пока такого проекта нет, я прямо скажу. Есть перспективные станции развития метрополитена. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, затем перспектива — развитие, удлинение Ленинской линии. Если не до «Чистой слободы», то за площадь Станиславского.

На какой площади ждут метро новосибирцы?
  • Площадь Кирова
  • Площадь Труда
  • Площадь Трубникова

В июне исполнилось 19 лет с открытия станции «Березовая Роща», которую строили 16 лет. Как проходила масштабная стройка — читайте в нашем материале.

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Метрополитен Строительство метро в Новосибирске Станция Спортивная Мэрия Новосибирска
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Комментарии
8
Smykson
10 июля 2024, 07:42
Не хватает ещё одного вопроса: "Какими темпами строится метро?" 1. Как в Шанхае. 2. Как в Москве. 3. Как в Омске.
Гость
10 июля 2024, 07:36
При этом в Москве по семь станций в год сдают. И ничего не мешает - проблем проектирования нет, деньги есть...
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