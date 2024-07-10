Деньги ветеранов и амбиции чиновников: как в современном Новосибирске строят метро — тест для знатоков городской подземки

Строительство метро — одна из больных тем как для простых новосибирцев, так и для властей. В городе регулярно возникают проблемы с документами и финансированием, а возмущенные горожане порой считают, что раньше такого не было. Но, нет, на самом деле строительство новых станций метро в Новосибирске — это полоса препятствий. НГС изучил новости о метро за предыдущие годы — попробуйте угадать, о каких станциях идет речь.
— Концепцию строительства метро мы не меняем, чтобы в результате сокращения планов не лишиться небольшого, но все же финансирования со стороны государства. Наши планы на ближайшие 10 лет — ________ и ________.
- «Березовая Роща» и «Золотая Нива»
- «Золотая Нива» и «Спортивная»
- «Золотая Нива» и «Площадь Станиславского»
Новосибирские ветераны выступили с инициативой: объявить сбор средств от горожан на завершение строительства станции ________. С таким предложением ветеранский актив обратился к мэру. Мэр поблагодарил ветеранов за искреннее желание помочь родному городу, но вынужден был их разочаровать: слишком много денег требуется, чтобы заработала еще одна станция метро.
- «Золотая Нива»
- «Спортивная»
- «Березовая Роща»
— Мы хотим, чтобы эта стройка была рекордно короткой — максимально 3–3,5 года, 3 года даже.
- На этот раз точно «Спортивная»
- Станции «Гусинобродская», «Молодежная» и метродепо
- Метро на площади Кирова
— В федеральном бюджете нет даже строчки по финансированию метростроения. Мы считаем это неправильным политическим и экономическим решением. Но такова реальная ситуация по бюджету.
- 2004
- 2009
- 2013
- 2017
- 2021
— Основные проблемы, касающиеся ________, — в документации и прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим с московскими. Были учтены изменения, которые нужно было внести. Делалось, что называется, на ходу.
- «Золотая Нива»
- «Спортивная»
- «Березовая Роща»
— Ну и третий этап, несколько отдалённый, там время может ещё внести свои коррективы, — строительство станции «Площадь Станиславского», строительство Ленинской линии в сторону «Чистой Слободы». Это уже более отдалённое, срок — ________ год.
- 2025 год
- 2030 год
- 2040 год
«Отложен запуск новой станции метро».
Подскажем: открытие перенесли из-за проблем с финансированием.
- «Березовая Роща»
- «Золотая Нива»
- «Спортивная»
«Стоимость строительства ________ выросла почти на 300 миллионов: что происходит на станции сейчас»
- «Березовая Роща»
- «Золотая Нива»
- «Спортивная»
— Работы на станции метро ________ сейчас ведутся с отставанием от утвержденного графика на этот год. Причины этого называются разные — и затягивание работ генеральным подрядчиком, и нехватка средств.
- Это «Спортивная»
- Это «Золотая Нива»
- Это «Березовая роща»
— Пока такого проекта нет, я прямо скажу. Есть перспективные станции развития метрополитена. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, затем перспектива — развитие, удлинение Ленинской линии. Если не до «Чистой слободы», то за площадь Станиславского.
На какой площади ждут метро новосибирцы?
- Площадь Кирова
- Площадь Труда
- Площадь Трубникова
В июне исполнилось 19 лет с открытия станции «Березовая Роща», которую строили 16 лет. Как проходила масштабная стройка — читайте в нашем материале.
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