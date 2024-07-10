Деньги ветеранов и амбиции чиновников: как в современном Новосибирске строят метро — тест для знатоков городской подземки

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В 2022 году у мэра Анатолия Локтя спросили, когда запустят метро до одной из площадей в Новосибирске. В ответ глава города рассмеялся и сказал, что таких планов нет.



— Пока такого проекта нет, я прямо скажу. Есть перспективные станции развития метрополитена. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, затем перспектива — развитие, удлинение Ленинской линии. Если не до «Чистой слободы», то за площадь Станиславского.



На какой площади ждут метро новосибирцы?