Три путепровода хотят отремонтировать в районе Фабричной — в городе подготовят проект работ

Начальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика для подготовки проекта по ремонту трех путепроводов по улице Спартака. Начальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок в понедельник, 8 июля. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Гормост».



— Разработка проектной и рабочей документации с проведением инженерных изысканий по ремонту объекта «Автодорожных путепроводов по ул. Спартака», — сказано в документах.



В описании объекта закупки уточняется, что речь идет о путепроводах со стороны улицы Фабричной, у одного из них имеется лестничный сход. В рекомендуемом перечне работ для каждого из объектов сказано, что необходимо предусмотреть ремонт мостового полотна, устройство накладной плиты проезжей части, замену перильного ограждение и другое.



На лестничном спуске одного из путепроводов нужно провести ремонт ступеней и промежуточных площадок, а также ограждений безопасности.



— Основная цель и задачи разработки проектной документации: обеспечение работ по ремонту объекта для восстановления их транспортно-эксплуатационного состояния, позволяющего обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам на период до капитального ремонта (ремонта) или реконструкции, — сказано в документах.



Источником финансирования работ выступают средства городского бюджета на 2024 год, завершить проектирование необходимо до 2 декабря. Подать заявку на участие в закупке можно до 24 июля, определить подрядчика планируется 30 июля.



9 июля стало известно, что в Новосибирске решили разорвать контракт с организацией, которая ведет ремонт Димитровского моста. Решение приняло МКУ «Гормост».

