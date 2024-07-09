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Дороги и транспорт Три путепровода хотят отремонтировать в районе Фабричной — в городе подготовят проект работ

Три путепровода хотят отремонтировать в районе Фабричной — в городе подготовят проект работ

Начальная цена контракта превышает 4 миллиона рублей

1 058
22 комментария
Начальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей.

В Новосибирске ищут подрядчика для подготовки проекта по ремонту трех путепроводов по улице Спартака. Начальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в понедельник, 8 июля. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Гормост».

— Разработка проектной и рабочей документации с проведением инженерных изысканий по ремонту объекта «Автодорожных путепроводов по ул. Спартака», — сказано в документах.

В описании объекта закупки уточняется, что речь идет о путепроводах со стороны улицы Фабричной, у одного из них имеется лестничный сход. В рекомендуемом перечне работ для каждого из объектов сказано, что необходимо предусмотреть ремонт мостового полотна, устройство накладной плиты проезжей части, замену перильного ограждение и другое.

На лестничном спуске одного из путепроводов нужно провести ремонт ступеней и промежуточных площадок, а также ограждений безопасности.

— Основная цель и задачи разработки проектной документации: обеспечение работ по ремонту объекта для восстановления их транспортно-эксплуатационного состояния, позволяющего обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам на период до капитального ремонта (ремонта) или реконструкции, — сказано в документах.

Источником финансирования работ выступают средства городского бюджета на 2024 год, завершить проектирование необходимо до 2 декабря. Подать заявку на участие в закупке можно до 24 июля, определить подрядчика планируется 30 июля.

9 июля стало известно, что в Новосибирске решили разорвать контракт с организацией, которая ведет ремонт Димитровского моста. Решение приняло МКУ «Гормост».

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Гормост Ремонт дорог Фабричная Закупки Новосибирск
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Комментарии
22
Гость
9 июля 2024, 19:18
Лет 5 назад хотели запустить скоростной трамвай на ГЭС. Где он?
Гость
9 июля 2024, 19:29
А где там путепроводы-то? Конкретно адрес хорошо бы знать.
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