НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

сев.

 743мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Назначен начальник департамента инвестиций

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Автохамы объяснились
Баттл Сибири и Урала
В школу через магистраль
Последние квартиры в ипотеку
В доме лопнула стена
Поступила в вуз в Австрии
НГС в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске продлят работу метро после празднования Дня города — уехать можно будет до часа ночи

В Новосибирске продлят работу метро после празднования Дня города — уехать можно будет до часа ночи

Изменение в расписании будет в ночь с 30 июня на 1 июля

341
3 комментария
Метро будет работать до часа ночи

В Новосибирске продлят работу метро в День города. Уехать новосибирцы смогут до часа ночи.

— В связи с празднованием Дня города Новосибирский метрополитен принял решение для удобства новосибирцев и гостей города продлить время работы подземки, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Изменения в расписании будут в ночь с 30 июня до 1 июля.

В Новосибирске не будет праздничного салюта на торжествах в честь 131-го дня рождения города. Решение об отказе от запуска салюта принято из соображений безопасности.

ПО ТЕМЕ
День города Новосибирск Метро Праздник
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление