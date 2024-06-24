В Новосибирске продлят работу метро после празднования Дня города — уехать можно будет до часа ночи

В Новосибирске продлят работу метро в День города. Уехать новосибирцы смогут до часа ночи.
— В связи с празднованием Дня города Новосибирский метрополитен принял решение для удобства новосибирцев и гостей города продлить время работы подземки, — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Изменения в расписании будут в ночь с 30 июня до 1 июля.
В Новосибирске не будет праздничного салюта на торжествах в честь 131-го дня рождения города. Решение об отказе от запуска салюта принято из соображений безопасности.