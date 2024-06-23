Не планировалось: в Новосибирске не будут проводить салют на День города

Главными площадками торжеств на День города станут Михайловская набережная и парк «Арена» Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В Новосибирске не будет праздничного салюта на торжествах в честь 131-го дня рождения города. Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.



Представитель мэрии сообщил, что решение об отказе от запуска салюта принято из соображений безопасности.



— Салют на день города проводить не будем. Его и не планировалось, — заявил в беседе с НГС Михаил Столяров.



Торжества в честь 131-го дня рождения города, напомним, продлятся два дня — 29 июня и 30 июня. Главными площадками проведения праздника будут парк «Арена» на левом берегу и Михайловская набережная.

