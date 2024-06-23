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Город Не планировалось: в Новосибирске не будут проводить салют на День города

Не планировалось: в Новосибирске не будут проводить салют на День города

131-й день рождения Новосибирск будет отмечать 29 и 30 июня

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Главными площадками торжеств на День города станут Михайловская набережная и парк «Арена»

В Новосибирске не будет праздничного салюта на торжествах в честь 131-го дня рождения города. Информацию об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Представитель мэрии сообщил, что решение об отказе от запуска салюта принято из соображений безопасности.

— Салют на день города проводить не будем. Его и не планировалось, — заявил в беседе с НГС Михаил Столяров.

Торжества в честь 131-го дня рождения города, напомним, продлятся два дня — 29 июня и 30 июня. Главными площадками проведения праздника будут парк «Арена» на левом берегу и Михайловская набережная.

В мэрии раскрыли программу праздничных мероприятий. Также стало известно, какие улицы будут перекрыты для движения транспорта в День города, мы собрали их на удобной карте.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска День города
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