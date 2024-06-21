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Дороги и транспорт Где перекроют дороги в День города в Новосибирске — показываем карту

Где перекроют дороги в День города в Новосибирске — показываем карту

Некоторые участки могут перекрыть по решению оперштаба полиции

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Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

В конце июня в Новосибирске планируется перекрыть некоторые улицы в период празднования Дня города. Проект постановления об этом опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 21 июня.

— Ввести в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2024 году, временное прекращение движения транспортных средств (с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования), за исключением общественного пассажирского транспорта, — сказано в документе.

Так, 29 и 30 июня в городе с 08:00 до 23:00 часов ограничат движение по техническому проезду от площади Инженера Будагова до парковки у здания по улице Обской, 2, а также на участке дороги от Добролюбова, 4 до Михайловской набережной.

Ограничения движения транспорта по центральным улицам города могут ввести 30 июня с 21:30 до 22:30 часов в случае принятия решения оперативным штабом УМВД России по Новосибирску. Речь идет об участках Красного проспекта, Октябрьского моста, Большевистской и других.

День города будут праздновать в Новосибирске 29 и 30 июня

В период масштабных праздничных событий в городе планируется ограничить стоянку транспорта на некоторых участках. 29 июня парковку исключат:

— с 8:00 до 20:00 час. на парковке перед зданием Концертного комплекса имени В. В. Маяковского;

— с 12:00 до 22:00 час. перед центральным входом в парк культуры и отдыха «Арена».

30 июня, в воскресенье, в городе с 6:00 до 19:00 часов могут ограничить стоянку:

— на парковке перед зданием по ул. Восход, 15;

— на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова;

— на межквартальном проезде на участке от ул. Кирова до здания № 27 стр. 2 по ул. Кирова.

В последний день июня парковку также планируется исключить с 8:00 до 23:30 часов на технических проездах на участках от площади Инженера Будагова до парковки у здания по улице Обской, 2 и от Добролюбова, 4 до Михайловской набережной. С 12:00 до 22:00 транспорт запретят парковать перед центральным входом в парк культуры и отдыха «Арена».

— Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на территории проведения городских и районных праздничных мероприятий, — сказано в проекте постановления.

Главными площадками торжеств во время празднования Дня города станут парк «Арена» и Михайловская набережна. В мэрии раскрыли программу праздничных мероприятий.

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День города Новосибирск Ограничение движения Город Транспорт
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