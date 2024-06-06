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Дороги и транспорт «Ездим без тормозов, лишь бы часы накатать»: адский трамвай в Кемерове — всё о ЧП в полутора минутах

«Ездим без тормозов, лишь бы часы накатать»: адский трамвай в Кемерове — всё о ЧП в полутора минутах

В трамвайном депо и администрации города проходят обыски

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Люди вылетали из трамвая под колеса автомобилей

Шокирующие кадры с трамваем, из салона которого на проезжую часть вылетают люди, облетели соцсети всей страны. На огромной скорости транспортное средство едва вписывается в поворот, после чего врезается в другой трамвай. В одном видео смотрите всё о ЧП.

В ДТП пострадали более 100 человек, в том числе дети. Один из пассажиров скончался в больнице, еще четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 20 человек остаются в стационаре.

— Несмотря на все усилия врачей, один пострадавший скончался. Встретимся мы с родственниками, безусловно, окажем всю необходимую помощь, — сказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза. Им управляла 23-летняя девушка-водитель, которая проработала в депо с октября 2023 года. Она также находится в больнице с переломами. Компания-перевозчик заявила, что техосмотр транспортного средства проводился на прошлой неделе. В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина говорит о неисправностях, на которые закрывают глаза, но власти назвали его фейком.

СКР проводит обыски в депо и офисах компании-перевозчика КЭТК, а также в одном из ведомств администрации Кемерова, которое курировало работу трамвайных маршрутов города.

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