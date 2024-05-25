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Дороги и транспорт «Не пропустил скорую помощь»: автомобиль неотложки жестко впечатался в «Тойоту» в Новосибирске

«Не пропустил скорую помощь»: автомобиль неотложки жестко впечатался в «Тойоту» в Новосибирске

По словам очевидцев, медики ехали с включенной сиреной

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Обстоятельства столкновения выясняют инспекторы ГИБДД

25 мая на пересечении Волочаевской и Высоцкого в Новосибирске произошло ДТП с участием экипажа скорой помощи. Об этом сообщил автомобильный паблик «АСТ-54».

— Водитель автомобиля Toyota не пропустил скорую помощь, проезжающую на красный сигнал светофора с включенными сиреной и мигалками. Карета скорой помощи чуть не перевернулась, — цитирует подписчика «АСТ-54».

В новосибирской неотложке на момент публикации материала не располагают информацией об этом ДТП и состоянии экипажа. При получении материала новость будет дополнена.

— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД.

Сегодня в центре Новосибирска водитель тонированного автомобиля «Лексус» без номеров проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора. Момент грубого нарушения ПДД попал на видео.

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