Тонированный Lexus без номеров проехал по встречке на красный в центре Новосибирска — видео

В центре Новосибирска водитель тонированного автомобиля «Лексус» без номеров проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора. Момент грубого нарушения Правил дорожного движения 25 мая опубликовал подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Гоголя водятел тонированного Lexus прокатился по встречке на красный сигнал светофора, — цитирует паблик автора видео.
Автохама ищет новосибирская полиция.
— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечения его к административной ответственности, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Неделей ранее полиция устроила облаву на новосибирских водителей с тонировкой — видео.
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