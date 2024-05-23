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Дороги и транспорт Нет водителей: пассажиров предупредили об отмене маршрутки до ТЭЦ-5 — что говорит перевозчик

Нет водителей: пассажиров предупредили об отмене маршрутки до ТЭЦ-5 — что говорит перевозчик

Предварительно известно, что маршрут проработает только ближайший месяц

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Объявление опубликовали в соцсетях

В соцсетях Новосибирска появилось объявление об отмене работы маршрутки, которая движется по правому берегу города. Речь идет о маршруте №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ 5».

Сообщение об этом опубликовали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте». В нем прикрепили фотографию соответствующего объявления.

— Уважаемые пассажиры! В связи с отсутствием водителей и транспортных средств маршрут №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5» с 24.05.2024 года прекращает свою работу, — сказано в объявлении.

На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком маршрута выступает МУП «ПАТП-5». В диспетчерской предприятия подтвердили проблему, связанную с отсутствием транспорта и работников, но уточнили, что работу маршрута продлили еще на месяц.

— Пока продлили ЦУГАЭТ по 25 июня. Ждем еще, пытаемся найти водителей и транспортные средства на этот маршрут, — сказал специалист.

В организации выразили надежду на то, что к ситуации получится кого-нибудь привлечь.

— Если бы были водители, мы бы с удовольствием вывели, — уточнили в предприятии. — Вот ходят 2–3 машины, но естественно, это уже не маршрут. Люди сами же жалуются, потому что дождаться не могут. Естественно, мы их понимаем.

НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.

Стоит добавить, что в декабре прошлого года стало известно, что мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года. В список также вошел маршрут №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5» — его хотели убрать в 2025 году.

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Общественный транспорт Маршрутка ТЭЦ-5 Новосибирск
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