Нет водителей: пассажиров предупредили об отмене маршрутки до ТЭЦ-5 — что говорит перевозчик

Объявление опубликовали в соцсетях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «МЖК Восточный, Плющихинкий» во «ВКонтакте»











В соцсетях Новосибирска появилось объявление об отмене работы маршрутки, которая движется по правому берегу города. Речь идет о маршруте №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ 5».



Сообщение об этом опубликовали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте». В нем прикрепили фотографию соответствующего объявления.



— Уважаемые пассажиры! В связи с отсутствием водителей и транспортных средств маршрут №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5» с 24.05.2024 года прекращает свою работу, — сказано в объявлении.



На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком маршрута выступает МУП «ПАТП-5». В диспетчерской предприятия подтвердили проблему, связанную с отсутствием транспорта и работников, но уточнили, что работу маршрута продлили еще на месяц.



— Пока продлили ЦУГАЭТ по 25 июня. Ждем еще, пытаемся найти водителей и транспортные средства на этот маршрут, — сказал специалист.



В организации выразили надежду на то, что к ситуации получится кого-нибудь привлечь.



— Если бы были водители, мы бы с удовольствием вывели, — уточнили в предприятии. — Вот ходят 2–3 машины, но естественно, это уже не маршрут. Люди сами же жалуются, потому что дождаться не могут. Естественно, мы их понимаем.



НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.