В Новосибирске в пасхальную ночь запустят троллейбусы — куда на них можно уехать

Перевозить сибиряков будут по установленному тарифу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стало известно, как в Новосибирске будет работать пассажирский транспорт во время празднования Пасхи. Как сообщили в пресс-центре мэрии, в городе пустят дополнительные троллейбусы.



— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, во вторую смену 4 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на пасхальное богослужение, — сказано в сообщении.



Как сообщили в мэрии, с 22:00 часов 4 мая до 04:00 часов 5 мая в Новосибирске организуют работу троллейбусов для доставки горожан после богослужения в отдаленные районы. Пассажирский транспорт будет двигаться по маршрутам:

— о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Б. Хмельницкого, 74), ул. Б. Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о.п. «Станиславский ж/м» в прямом направлении;



— В обратном направлении: о.п. «Станиславский ж/м», ул. Станиславского, ул. Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, о.п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Б. Хмельницкого, 74);



— о.п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Б. Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, остановочный пункт «Ул. Ленинградская» в прямом направлении;



— в обратном — о.п. «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Б. Хмельницкого, 74).



— Выделенный на указанные маршруты подвижной состав оборудуют трафаретами, — уточнили в мэрии. — Перевозить пассажиров будут по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт.

