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Дороги и транспорт Уже есть изношенные слои: 10-летний Бугринский мост в Новосибирске потребовал ремонта

Уже есть изношенные слои: 10-летний Бугринский мост в Новосибирске потребовал ремонта

Всё зависит от объема финансирования

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Мост хоть и новый, но покрытие уже оставляет желать лучшего

На Бугринском мосту отремонтируют асфальт, сообщил директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев во время прямого эфира на НГС. Мост сдали 10 лет назад, но на нем уже появились колеи и ямы.

— Сегодня проблема в износе верхнего слоя покрытия. Это нормальный процесс при эксплуатации дорог — возникновение колеи и так далее. Задача наша как дорожных служб своевременно проводить работы по замене как раз этих изношенных слоев, — объяснил Иосиф Кодалаев.

Эти работы должны проводиться в рамках содержания дорог и не подпадают под нацпроект.

— Мы планируем по наступлению благоприятного периода при условии, конечно, финансирования, выйти на самые разрушенные участки, — подчеркнул эксперт.

Объем финансирования будет известен более точно к июню.

Сегодня директор «Гормоста» отвечал на вопросы читателей НГС. Полную расшифровку можно почитать в онлайн-трансляции.

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