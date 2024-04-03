Уже есть изношенные слои: 10-летний Бугринский мост в Новосибирске потребовал ремонта

Мост хоть и новый, но покрытие уже оставляет желать лучшего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Бугринском мосту отремонтируют асфальт, сообщил директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев во время прямого эфира на НГС. Мост сдали 10 лет назад, но на нем уже появились колеи и ямы.

— Сегодня проблема в износе верхнего слоя покрытия. Это нормальный процесс при эксплуатации дорог — возникновение колеи и так далее. Задача наша как дорожных служб своевременно проводить работы по замене как раз этих изношенных слоев, — объяснил Иосиф Кодалаев.

Эти работы должны проводиться в рамках содержания дорог и не подпадают под нацпроект.

— Мы планируем по наступлению благоприятного периода при условии, конечно, финансирования, выйти на самые разрушенные участки, — подчеркнул эксперт.

Объем финансирования будет известен более точно к июню.