Уже есть изношенные слои: 10-летний Бугринский мост в Новосибирске потребовал ремонта

На Бугринском мосту отремонтируют асфальт, сообщил директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев во время прямого эфира на НГС. Мост сдали 10 лет назад, но на нем уже появились колеи и ямы.
— Сегодня проблема в износе верхнего слоя покрытия. Это нормальный процесс при эксплуатации дорог — возникновение колеи и так далее. Задача наша как дорожных служб своевременно проводить работы по замене как раз этих изношенных слоев, — объяснил Иосиф Кодалаев.
Эти работы должны проводиться в рамках содержания дорог и не подпадают под нацпроект.
— Мы планируем по наступлению благоприятного периода при условии, конечно, финансирования, выйти на самые разрушенные участки, — подчеркнул эксперт.
Объем финансирования будет известен более точно к июню.
Сегодня директор «Гормоста» отвечал на вопросы читателей НГС. Полную расшифровку можно почитать в онлайн-трансляции.