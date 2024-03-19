«Смотрится красиво, но будет штраф»: новосибирцы ставят на машины выпуклые номера — законно ли это

В Новосибирске на дорогах заметили автомобили со странными номерами — цифры на них слишком выпуклые. Одну из таких машин сняли на видео на Октябрьском мосту.
— Какой номер интересный у машинки. Вот такие бывают, — прислал видео в редакцию НГС читатель.
— Смотрится, конечно, красиво, но это не по ГОСТу. Такие номера делают с помощью специальных накладок, которые можно купить в интернет-магазинах. Они наносятся на действующие номера, и получается такой объемный рисунок. Но езда с такими с номерами запрещена и может быть за это штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Такие номера подпадают под статью 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Наказание по ней не очень суровое — предупреждение или штраф в 500 рублей.
— Полагаю, что автоинспектора лишний раз не будут заморачиваться и останавливать такой автомобиль. С тонировкой редко людей останавливают, а здесь объемные знаки. Но в любом случае такой не по ГОСТу, — подчеркнул эксперт.
В конце февраля «Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске в Октябрьском районе. Помимо цифр, справа у него буквы ABH.