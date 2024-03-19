«Смотрится красиво, но будет штраф»: новосибирцы ставят на машины выпуклые номера — законно ли это

— Смотрится, конечно, красиво, но это не по ГОСТу. Такие номера делают с помощью специальных накладок, которые можно купить в интернет-магазинах. Они наносятся на действующие номера, и получается такой объемный рисунок. Но езда с такими с номерами запрещена и может быть за это штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

