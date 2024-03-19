Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 91.98
eur 100.24
СрочноСожительница получила деньги за смерть бойца ЧВК
Все новости
Все новости

«Смотрится красиво, но будет штраф»: новосибирцы ставят на машины выпуклые номера — законно ли это

Один из автомобилей попал на видео

1 001

Знак выглядит необычно

Поделиться

В Новосибирске на дорогах заметили автомобили со странными номерами — цифры на них слишком выпуклые. Одну из таких машин сняли на видео на Октябрьском мосту.

— Какой номер интересный у машинки. Вот такие бывают, — прислал видео в редакцию НГС читатель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

— Смотрится, конечно, красиво, но это не по ГОСТу. Такие номера делают с помощью специальных накладок, которые можно купить в интернет-магазинах. Они наносятся на действующие номера, и получается такой объемный рисунок. Но езда с такими с номерами запрещена и может быть за это штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Такие номера подпадают под статью 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Наказание по ней не очень суровое — предупреждение или штраф в 500 рублей.

— Полагаю, что автоинспектора лишний раз не будут заморачиваться и останавливать такой автомобиль. С тонировкой редко людей останавливают, а здесь объемные знаки. Но в любом случае такой не по ГОСТу, — подчеркнул эксперт.

В конце февраля «Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске в Октябрьском районе. Помимо цифр, справа у него буквы ABH.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

Номера машинОктябрьский мостНарушениеПДД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter