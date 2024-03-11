А ведь предупреждали! В Новосибирске поймали 117 нетрезвых водителей на длинных выходных — как это было

С 7 по 11 марта сотрудники ГИБДД в Новосибирской области работали в полную силу: дорожные полицейские ловили водителей, которые сели за руль пьяными. Несмотря на то, что каждый раз накануне длинных выходных любителей пьяной езды предупреждают о грядущих рейдах, часть новосибирцев не смогла одолеть свою любовь к спиртным напиткам и попалась в руки дорожных полицейских. Всего они выписали 117 протоколов. Вместе с сотрудниками ГИБДД дежурил на ночных улицах и фотожурналист НГС Александр Ощепков.
Рейд «Нетрезвый водитель» проходил в Новосибирске с 7 по 11 марта 2024 года.
Водителей проверяли практически сплошняком, не дожидаясь, пока они продемонстрируют опасное вождение.
Сотрудники полиции дежурили на самых оживленных магистралях города.
58 человек, по информации ГИБДД, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Те, кто попался пьяным впервые, рискуют лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также заплатить штраф 30 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка с признаками опьянения протаранила десятки соседских машин, припаркованных во дворе в Кировском районе Новосибирска. Ее безумные маневры попали на видео.