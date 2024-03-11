А ведь предупреждали! В Новосибирске поймали 117 нетрезвых водителей на длинных выходных — как это было

С 7 по 11 марта сотрудники ГИБДД в Новосибирской области работали в полную силу: дорожные полицейские ловили водителей, которые сели за руль пьяными. Несмотря на то, что каждый раз накануне длинных выходных любителей пьяной езды предупреждают о грядущих рейдах, часть новосибирцев не смогла одолеть свою любовь к спиртным напиткам и попалась в руки дорожных полицейских. Всего они выписали 117 протоколов. Вместе с сотрудниками ГИБДД дежурил на ночных улицах и фотожурналист НГС Александр Ощепков.