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А ведь предупреждали! В Новосибирске поймали 117 нетрезвых водителей на длинных выходных — как это было

13 сибиряков уже ловили пьяными за рулем — теперь их ждет уголовная ответственность

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Сотрудники ГИБДД дежурили 5 ночей подряд — с 7 по 11 марта

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С 7 по 11 марта сотрудники ГИБДД в Новосибирской области работали в полную силу: дорожные полицейские ловили водителей, которые сели за руль пьяными. Несмотря на то, что каждый раз накануне длинных выходных любителей пьяной езды предупреждают о грядущих рейдах, часть новосибирцев не смогла одолеть свою любовь к спиртным напиткам и попалась в руки дорожных полицейских. Всего они выписали 117 протоколов. Вместе с сотрудниками ГИБДД дежурил на ночных улицах и фотожурналист НГС Александр Ощепков.

Накануне дежурства дорожные полицейские выслушивают инструктаж

Накануне дежурства дорожные полицейские выслушивают инструктаж

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Рейд «Нетрезвый водитель» проходил в Новосибирске с 7 по 11 марта 2024 года.

Цель полицейских — не поймать больше пьяных, а предостеречь новосибирцев. Поэтому каждый раз накануне рейда ГИБДД <a href="https://ngs.ru/text/transport/2024/03/07/73306499/" class="_" target="_blank">анонсирует облаву</a> на любителей сесть за руль подшофе

Цель полицейских — не поймать больше пьяных, а предостеречь новосибирцев. Поэтому каждый раз накануне рейда ГИБДД анонсирует облаву на любителей сесть за руль подшофе

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Водителей проверяли практически сплошняком, не дожидаясь, пока они продемонстрируют опасное вождение.

Большинство новосибирцев оказались законопослушными водителями

Большинство новосибирцев оказались законопослушными водителями

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Сотрудники полиции дежурили на самых оживленных магистралях города.

На 117 водителей, тем не менее, пришлось составить протоколы

На 117 водителей, тем не менее, пришлось составить протоколы

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58 человек, по информации ГИБДД, сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Не все водители согласились проходить тест на алкоголь

Не все водители согласились проходить тест на алкоголь

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46 человек от прохождения освидетельствования отказались, что, по закону, приравнивается к пьяному вождению

46 человек от прохождения освидетельствования отказались, что, по закону, приравнивается к пьяному вождению

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Но больше всего поразили дорожных полицейских 13 водителей, которые попались пьяными повторно. Им теперь грозит уголовная ответственность — до 2 лет колонии

Но больше всего поразили дорожных полицейских 13 водителей, которые попались пьяными повторно. Им теперь грозит уголовная ответственность — до 2 лет колонии

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Те, кто попался пьяным впервые, рискуют лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Большинство водителей все же были в нормальном состоянии

Большинство водителей все же были в нормальном состоянии

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Ранее НГС писал о том, как сибирячка с признаками опьянения протаранила десятки соседских машин, припаркованных во дворе в Кировском районе Новосибирска. Ее безумные маневры попали на видео.

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