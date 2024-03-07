Гаишники выйдут на охоту за пьяными водителями — список улиц, где появятся наряды

Дорожные полицейские напомнили, что пьяное вождение может стоить автолюбителям штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на 1,5 — 2 года. Те же, кто попался под градусом не в первый раз, будут привлечены к уголовной ответственности.