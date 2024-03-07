Гаишники выйдут на охоту за пьяными водителями — список улиц, где появятся наряды

Сотрудники новосибирской госавтоинспекции выйдут на охоту за пьяными водителями за рулем. О предстоящих профилактических мероприятиях «Нетрезвый водитель» рассказали сегодня в областном управлении ГИБДД. Рейды в областном центре пройдут в течение всех выходных — с 7 по 11 марта 2024 года.
— Наряды дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут «сплошные» проверки водителей на состояние опьянения, — проанонсировали предстоящие рейды в госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, экипажи дорожно-патрульной службы будут ловить пьяных на левом берегу на улицах Титова и Петухова, а на правом — на Дуси Ковальчук и Курчатова, однако этот список улиц — неполный и неокончательный. Наряды легко могут поменять дислокацию.
Дорожные полицейские напомнили, что пьяное вождение может стоить автолюбителям штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на 1,5 — 2 года. Те же, кто попался под градусом не в первый раз, будут привлечены к уголовной ответственности.
По данным Госавтоинспекции, за последние два месяца полицейские зарегистрировали 14 аварий с участием пьяных водителей. 24 человека в них получили травмы, 1 человек — погиб.
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