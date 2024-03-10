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Полиция перекрыла улицу Танковую в Новосибирске — что произошло

Автомобилистам предлагают проехать по улице Народной

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Водителям приходится искать объездные пути

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В Новосибирске машины ДПС перегородили проезд по улице Танковой. Водителей перестали пускать сегодня, 10 марта, около 12:00. Автомобилистам приходится искать объездные пути. Из-за этого на улице Народной, Кропоткина и Ипподромской собралась пробка.

В приложении 2ГИС автомобилисты объясняют перекрытие обрывом проводов.

— Оборванный провод на трамвайных путях на развороте, — сообщает один из пользователей 2Гис.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что ограничение движения вынужденное.

— В районе пересечения улиц Танковой и Богдана Хмельницкого грузовик оборвал провода. И сотрудники полиции регулируют движение. Специализированные службы сейчас работают. Как только они закончат — движение возобновят, — сообщили корреспонденту НГС в полиции.

На участке собралась пробка

На участке собралась пробка

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В Новосибирске вечером в четверг, 7 марта, автомобилисты встали в пробки. По данным сервиса 2ГИС, в 17:30 заторы достигли 9 баллов. На улице к вечеру пошел снег.

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