Полиция перекрыла улицу Танковую в Новосибирске — что произошло

В Новосибирске машины ДПС перегородили проезд по улице Танковой. Водителей перестали пускать сегодня,
В приложении 2ГИС автомобилисты объясняют перекрытие обрывом проводов.
— Оборванный провод на трамвайных путях на развороте, — сообщает один из пользователей 2Гис.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что ограничение движения вынужденное.
— В районе пересечения улиц Танковой и Богдана Хмельницкого грузовик оборвал провода. И сотрудники полиции регулируют движение. Специализированные службы сейчас работают. Как только они закончат — движение возобновят, — сообщили корреспонденту НГС в полиции.
В Новосибирске вечером в четверг,