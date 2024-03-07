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Тема дняСмертельное ДТП на встречной полосе
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«Пока я доеду до садика, мой сын женится»: Новосибирск встал в огромные пробки в последний рабочий день

В городе произошло сразу несколько ДТП

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В городе идет снег

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В Новосибирске вечером в четверг, 7 марта, автомобилисты встали в пробки. По данным сервиса 2ГИС, пробки в 17:30 достигли 9 баллов. На улице к вечеру пошел снег.

Из мостов в красный цвет окрасился Димитровский, Октябрьский, судя по карте 2ГИС, более свободный. Пользователи оставляют сообщения, что в нескольких местах сразу в городе произошли ДТП.

Особые затруднения возле речного вокзала и на Димитровском мосту

Особые затруднения возле речного вокзала и на Димитровском мосту

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Жители Новосибирска оставляют свои комментарии в 2ГИС.

— Куда вы все едете? Караул, — написал пользователь.

— Девушки, с наступающим вас праздником! — поздравила Виктория.

— Пока я доеду до садика, мой сын уже женится… — поделился аноним.

В Новосибирске на семь месяцев сузят дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый. По информации учреждения, ограничения начнут действовать с 7 марта.

НовосибирскПробкаСнег2ГИС
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