«Пока я доеду до садика, мой сын женится»: Новосибирск встал в огромные пробки в последний рабочий день

В Новосибирске вечером в четверг, 7 марта, автомобилисты встали в пробки. По данным сервиса 2ГИС, пробки в 17:30 достигли 9 баллов. На улице к вечеру пошел снег.
Из мостов в красный цвет окрасился Димитровский, Октябрьский, судя по карте 2ГИС, более свободный. Пользователи оставляют сообщения, что в нескольких местах сразу в городе произошли ДТП.
Жители Новосибирска оставляют свои комментарии в 2ГИС.
— Куда вы все едете? Караул, — написал пользователь.
— Девушки, с наступающим вас праздником! — поздравила Виктория.
— Пока я доеду до садика, мой сын уже женится… — поделился аноним.
В Новосибирске на семь месяцев сузят дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый. По информации учреждения, ограничения начнут действовать с 7 марта.