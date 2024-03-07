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Остановка по требованию. Автоинспекторы раздали женщинам в машинах цветы — 10 ярких весенних фото из Новосибирска

Сегодня причиной остановки автомобиля на площади Ленина может стать не нарушение ПДД, а наступающий праздник

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Мужчины и женщины дарили друг другу улыбки

7 марта в районе площади Ленина в Новосибирске несколько экипажей ГИБДД останавливают автомобили с женщинами за рулем.

Сибирячки услышали поздравления с наступающим Международным женским днём и получили тюльпаны. За праздничной акцией наблюдал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — смотрите его снимки.

Инспекторы вышли на главную площадь города с жезлами и тюльпанами в руках или за спиной

Сотрудники ГИБДД старались останавливать все машины, которые вели женщины.

Для каждой у мужчин нашлось несколько приятных слов

—Дорогие женщины, от лица Госавтоинспекции города Новосибирска хотелось бы вас поздравить с этим днем весны, нежности, любви, красоты с международным женским праздником. От всей души хотелось бы пожелать вам неисчерпаемого оптимизма, семейного благополучия, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Пусть в этот праздничный день все задуманное исполняется. Хорошего настроения и безопасной дороги! — начальник городского отдела ГИБДД Роман Мельников обратился через НГС ко всем сибирячкам.

В ответ женщины одаривали инспекторов улыбками
Инспекторы остановили более сотни машин

Главный дорожный инспектор Новосибирска нашёл для каждой женщины несколько приятных слов.

Настроение каждой немного улучшилось

Акция продлилась чуть больше часа.

Сотрудники ГИБДД пожелали женщинам счастья, любви и безопасных дорог
Женщин за рулём тормозили на островке на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе, а также у парковки на Ленина — движению в центре Новосибирска это не помешало

Подобная акция носит традиционный характер. Смотрите, как она прошла в 2019 году.

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