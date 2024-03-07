Остановка по требованию. Автоинспекторы раздали женщинам в машинах цветы — 10 ярких весенних фото из Новосибирска

Инспекторы вышли на главную площадь города с жезлами и тюльпанами в руках или за спиной

—Дорогие женщины, от лица Госавтоинспекции города Новосибирска хотелось бы вас поздравить с этим днем весны, нежности, любви, красоты с международным женским праздником. От всей души хотелось бы пожелать вам неисчерпаемого оптимизма, семейного благополучия, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Пусть в этот праздничный день все задуманное исполняется. Хорошего настроения и безопасной дороги! — начальник городского отдела ГИБДД Роман Мельников обратился через НГС ко всем сибирячкам.