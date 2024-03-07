Остановка по требованию. Автоинспекторы раздали женщинам в машинах цветы — 10 ярких весенних фото из Новосибирска

7 марта в районе площади Ленина в Новосибирске несколько экипажей ГИБДД останавливают автомобили с женщинами за рулем.
Сибирячки услышали поздравления с наступающим Международным женским днём и получили тюльпаны. За праздничной акцией наблюдал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — смотрите его снимки.
Сотрудники ГИБДД старались останавливать все машины, которые вели женщины.
—Дорогие женщины, от лица Госавтоинспекции города Новосибирска хотелось бы вас поздравить с этим днем весны, нежности, любви, красоты с международным женским праздником. От всей души хотелось бы пожелать вам неисчерпаемого оптимизма, семейного благополучия, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Пусть в этот праздничный день все задуманное исполняется. Хорошего настроения и безопасной дороги! — начальник городского отдела ГИБДД Роман Мельников обратился через НГС ко всем сибирячкам.
Главный дорожный инспектор Новосибирска нашёл для каждой женщины несколько приятных слов.
Акция продлилась чуть больше часа.
Подобная акция носит традиционный характер. Смотрите, как она прошла в 2019 году.